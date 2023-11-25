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Роналду знову дивує — шедевральний гол та новий рекорд

25 листопада 2023 14:08
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Роналду знову дивує — шедевральний гол та новий рекорд
Криштіану Роналду. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Криштіану Роналду продовжує дарувати вболівальникам чудові емоції навіть в чемпіонаті Саудівської Аравії. Цього разу португалець забив з 30 метрів та знову повторив свої неймовірні показники по голах та передачам за календарний рік.

Подробиці рекорду та відео голу в матеріалі Новини.LIVE.

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Роналду відзначився дублем та став героєм 14-го туру національного чемпіонату Саудівської Аравії, а його Аль-Наср розгромив Аль-Ахдуд з рахунком 3:0.

Другий гол 38-річного футболіста видався особливо красивим. Роналду підібрав м'яч після підкату голкіпера, який вийшов зі штрафного майданчика. Кріштіану побачив порожні ворота та закинув парашут з 30 метрів.

Чергове досягнення португальця

Таким чином португалець вдесяте в кар’єрі набрав 60+ очок за системою "гол+пас" протягом року. У нападника 61 (48+13) очко за системою "гол+пас" у 2023 році.

Додамо, що Роналду вдесяте в кар’єрі набрав 60+ очок за системою "гол+пас" протягом року. Раніше йому вдавалося це також у 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 та 2018 роках.

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