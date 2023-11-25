Тренер Джойса вважає, що Тайсон Ф'юрі на спаді

Тайсон Ф'юрі. Фото: Reuters

Тренер британського суперважковаговика Джо Джойса Ісмаель Салас, поділився враженням щодо форми наступного суперника Олександра Усика — Тайсона Ф’юрі. За його думкою "Циганський король" наразі погіршив свої результати.

Кого при цьому вважає фаворитом фахівець, в матеріалі Новини.LIVE.

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"В останньому бою у Ф'юрі був дуже незвичайний суперник. Нганну — не боксер-професіонал, але я нічого не можу в нього забрати. Він зробив усе. Я побачив перемогу Тайсона в цьому бою. Я дійсно її побачив, але бій з Усиком — це вже інша історія", — каже Салас YouTube-каналу Boxing News.

Ф’юрі на спаді, але він чудовий боєць

Незважаючи на те, що Тайсон не в найкращих кондиціях, Ісмаель гадає, що саме британець переможе в цьому бою.

"Ф'юрі почав показувати, що він на спаді. Але Ф'юрі — відмінний боєць, він може пристосуватися до будь-кого. Його кидали раніше, але він піднімався, адаптувався і перемагав. Він чудовий боєць. Я сподіваюся, що цей бій відбудеться, і Тайсон Ф'юрі переможе", — сказав тренер.

Нагадаємо, поєдинок Усика проти Ф'юрі відбудеться 17 лютого в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

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