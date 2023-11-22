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Отец Тайсона Фьюри раскритиковал сына перед боем с Усиком

22 ноября 2023 22:07
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Отец Тайсона Фьюри раскритиковал сына перед боем с Усиком
Тайсон Фьюри. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Отец чемпиона мира по версии WBC в сверхтяжелом весе Тайсона Фьюри – Джон сомневается в том, что команда его сына успешно подготовит "Цыганского короля" к бою с Александром Усиком . Он считает, что британец не уверенно смотрелся в прошлом поединке.

Об этом Джон Фьюри заявил в интервью Metro, передает Новини.LIVE.

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"Стиль, который я увидел в бою с Нганну, был плохим. Если он будет боксировать с Усиком, просто стоя перед ним, то это не принесет никакой пользы. Ты должен быть умным и подвижным, как сам Усик. Но если ты не будешь готовиться сделать это, то о чем можно говорить?" , — беспокоится Фьюри-старший.

С таким стилем Тайсон не победил бы Владимира Кличко

По его мнению, сыну нужно действовать в ринге больше с умом, чтобы продемонстрировать свои лучшие качества. При этом он, в отличие от сына, уважает стиль украинца.

"Усик и близко не такой большой и мощный, как Нганну, который является одним из самых мощных панчеров в мире. Но он искусный супертяжеловес, и команде Тайсона нужно готовиться к нему. С таким стилем Тайсон не победил бы Владимира Кличко", — уверен Джон.

Отец Gipsy King жалуется на некомпетентность команды сына. Он считает, что использовать его лучшие стороны следует иначе.

"Тайсон — не тот парень, который должен стоять перед тобой и гасить свет. Это не его задача. Его задача – быть умной, хорошо боксировать, заставлять соперников промахиваться и наказывать за ошибки. Это его лучшее качество. Но сейчас его команда все изменила", — говорит он.

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