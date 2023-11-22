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Батько Тайсона Ф`юрі розкритикував сина перед боєм з Усиком

22 листопада 2023 22:07
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Дмитро Богомолов
Журналіст
Батько Тайсона Ф`юрі розкритикував сина перед боєм з Усиком
Тайсон Ф'юрі. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Батько чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсона Ф'юрі — Джон сумнівається в тому, що команда його сина успішно підготує "Циганського короля" до бою з Олександром Усиком. Він вважає, що британець не впевнено виглядав у минулому поєдинку.

Про це Джон Ф’юрі заявив в інтерв’ю Metro, передає Новини.LIVE.

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"Стиль, який я побачив у бою з Нганну, був поганим. Якщо він так боксуватиме з Усиком, просто стоячи перед ним, то це не принесе жодної користі. Ти маєш бути розумним і рухливим, як сам Усик. Але якщо ти не будеш готуватися зробити це, то про що можна говорити?", — турбується Ф’юрі-старший.

Із таким стилем Тайсон не переміг би Володимира Кличка

На його думку, синові потрібно діяти в ринзі більше з розумом, щоб продемонструвати свої найкращі якості. При цьому він на відміну від сина поважає стиль українця.

"Усик і близько не такий великий і потужний, як Нганну, який є одним із найпотужніших панчерів у світі. Але він майстерний суперважковаговик, і команді Тайсона потрібно готуватися до нього. Із таким стилем Тайсон не переміг би Володимира Кличка", — впевнений Джон.

Батько "Gipsy King" скаржиться на некомпетентність команди сина. Він вважає, що використовувати його кращі сторони треба інакше. 

"Тайсон — не той хлопець, який має стояти перед тобою та гасити світло. Це не його завдання. Його завдання – бути розумним, добре боксувати, змушувати суперників промахуватися та карати за помилки. Це його найкраща якість. Але зараз його команда все змінила", — каже він.

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