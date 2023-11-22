Батько Тайсона Ф`юрі розкритикував сина перед боєм з Усиком

Тайсон Ф'юрі. Фото: Reuters

Батько чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсона Ф'юрі — Джон сумнівається в тому, що команда його сина успішно підготує "Циганського короля" до бою з Олександром Усиком. Він вважає, що британець не впевнено виглядав у минулому поєдинку.

Про це Джон Ф’юрі заявив в інтерв’ю Metro, передає Новини.LIVE.

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"Стиль, який я побачив у бою з Нганну, був поганим. Якщо він так боксуватиме з Усиком, просто стоячи перед ним, то це не принесе жодної користі. Ти маєш бути розумним і рухливим, як сам Усик. Але якщо ти не будеш готуватися зробити це, то про що можна говорити?", — турбується Ф’юрі-старший.

Із таким стилем Тайсон не переміг би Володимира Кличка

На його думку, синові потрібно діяти в ринзі більше з розумом, щоб продемонструвати свої найкращі якості. При цьому він на відміну від сина поважає стиль українця.

"Усик і близько не такий великий і потужний, як Нганну, який є одним із найпотужніших панчерів у світі. Але він майстерний суперважковаговик, і команді Тайсона потрібно готуватися до нього. Із таким стилем Тайсон не переміг би Володимира Кличка", — впевнений Джон.

My autobiography, When Fury Takes Over, is now out 🥊 If you’d like to meet me and get a copy signed, I’ll be at Waterstones Trafford Centre this Friday 3rd November from 5pm. See you there!https://t.co/XYyuQj6HrL pic.twitter.com/6jvUNcRXpH — John Fury (@GypsyJohnFury_) November 1, 2023

Батько "Gipsy King" скаржиться на некомпетентність команди сина. Він вважає, що використовувати його кращі сторони треба інакше.

"Тайсон — не той хлопець, який має стояти перед тобою та гасити світло. Це не його завдання. Його завдання – бути розумним, добре боксувати, змушувати суперників промахуватися та карати за помилки. Це його найкраща якість. Але зараз його команда все змінила", — каже він.

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