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Тренер Джойса считает, что Тайсон Фьюри на спаде

25 ноября 2023 13:01
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Тренер Джойса считает, что Тайсон Фьюри на спаде
Тайсон Фьюри. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Тренер британского супертяжеловеса Джо Джойса Исмаэль Салас поделился впечатлением о форме следующего соперника Александра Усика — Тайсона Фьюри. По его мнению, "Цыганский король" пока ухудшил свои результаты.

Кого при этом считает фаворитом специалист в материале Новини.LIVE.

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"В последнем бою у Фьюри был очень необычный соперник. Нганну — не боксер-профессионал, но я ничего не могу у него забрать. Он сделал все. Я увидел победу Тайсона в этом бою. Я действительно ее увидел, но бой с Усиком — это уже другая история", — говорит Салас YouTube-канала Boxing News.

Фьюри на спаде, но он отличный боец

Несмотря на то, что Тайсон не в лучших кондициях, Исмаэль считает, что именно британец победит в этом бою.

"Фьюри начал показывать, что он на спаде. Но Фьюри — отличный боец, он может приспособиться к любому. Его бросали раньше, но он поднимался, адаптировался и побеждал. Он отличный боец. Я надеюсь, что этот бой состоится, и Тайсон Фьюри победит", — сказал тренер.

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