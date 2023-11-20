Португалия с Роналду выиграла 10 из 10 матчей квалификации на Евро-2024

Звездный португалец Криштиану Роналду. Фото: REUTERS/Pedro Nunes

Сборная Португалии по футболу в отборе на Евро-2024 установила уникальное для себя достижение. Подопечные Роберто Мартинеса выиграли все матчи.

Это стало возможным после победы в десятом туре у Исландии со счетом 2:0, сообщил портал Новини.LIVE.

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В ничего не решавшем матче ни для одной из команд Португалия смогла выиграть на классе.

В сборной Португалии на 37-й минуте забил Бруно Фернаншеш. Полузащитник получил пас от Бернарда Силвы и с правого угла штрафной пробил точно в дальний нижний угол ворот.

На 66-й минуте Орта после добивания забил второй мяч.

Капитан Португалии Криштиану Роналду отыграл весь матч и имел несколько моментов для взятия ворот.

Отметим, что за 10 матчей квалификации Португалия забила 36 голов и всего дважды пропустила. Лучшим бомбардиром группы стал Роналду, забивший десять голов. Во всем отборе больше только у бельгийца Ромелу Лукаку (14).

Португалия — Исландия — 2:0

Голы: Фернандеш 37, Орта 66.

Португалия: Стоимость — Мариу (Геррейро 62), Диаш, Инасиу, Канселу (Невес 87) — Отавиу (Витинья 75), Пальинья, Фернандеш — Силва (Орта 62), Роналду, Феликс (Брума 87).

Исландия: Вальдимарссон — Херманссон, Ингасон, Палссон, Тораринсон — Сигурдссон, Йоханнессон (Траустасон 62), Виллумссон (Эллертссон 62) — Торстейнссон (Гудйонсен 62), Финнбогасон (Оскарсслм 4)

Предупреждения: Пальинья 54, Феликс 84 — Иоганнессон 28, Торстейнссон 32, Виллумссон 46, Гудмундссон 54.

Франция также может выиграть все матчи в группе, если в последнем туре обыгрывает Грецию. При этом у них в группе меньше команд и потому они проведут всего восемь игр.

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