Португалія з Роналду виграла 10 із 10 матчів кваліфікації на Євро-2024

Зірковий португалець Кріштіану Роналду. Фото: REUTERS/Pedro Nunes

Збірна Португалії з футболу у відборі на Євро-2024 встановила унікальне для себе досягнення. Підопічні Роберто Мартінеса виграли всі матчі.

Це стало можливим після перемоги в десятому турі над Ісландією з рахунком 2:0, повідомив портал Новини.LIVE.

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В матчі який нічого не вирішував для жодної з команд Португалія змогла виграти на класі.

У збірній Португалії на 37-й хвилині забив Бруну Фернаншеш. Півзахисник отримав пас від Бернарду Сілви й з правого кута штрафного майданчика пробив точно в дальній нижній кут воріт.

На 66-й хвилині Орта після добивання забив другий м’яч.

Капітан Португалії Кріштіану Роналду відіграв весь матч та мав кілька моментів для взяття воріт.

Зазначимо, що за 10 матчів кваліфікації Португалія забила 36 голів й лише двічі пропустила. Кращим бомбардиром групи став Роналду, який забив десять голів. В усьому відборі більше лише у бельгійця Ромелу Лукаку (14).

Португалія — Ісландія — 2:0

Голи: Фернандеш 37, Орта 66.

Португалія: Кошта — Маріу (Геррейро 62), Діаш, Інасіу, Канселу (Невес 87) — Отавіу (Вітінья 75), Пальїнья, Фернандеш — Сілва (Орта 62), Роналду, Фелікс (Брума 87).

Ісландія: Вальдімарссон — Херманссон, Інгасон, Палссон, Торарінссон — Сігурдссон, Йоганнессон (Траустасон 62), Віллумссон (Еллертссон 62) — Торстейнссон (Гудйонсен 62), Фіннбогасон (Оскарсслг 46), Гудмундссон.

Попередження: Пальїнья 54, Фелікс 84 — Йоганнессон 28, Торстейнссон 32, Віллумссон 46, Гудмундссон 54.

Додамо, що Франція також може виграти всі матчі в групі, якщо в останньому турі обіграє Грецію. При цьому у них в групі менше команд й тому вони проведуть всього вісім ігор.

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