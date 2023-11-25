Роналду снова удивляет — шедевральный гол и новый рекорд
Криштиану Роналду продолжает дарить болельщикам отличные эмоции даже в чемпионате Саудовской Аравии. В этот раз португалец забил с 30 метров и снова повторил свои невероятные показатели по голам и передачам за календарный год.
Подробности рекорда и видео гола в материале Новини.LIVE.
Роналду отличился дублем и стал героем 14 тура национального чемпионата Саудовской Аравии, а его Аль-Наср разгромил Аль-Ахдуд со счетом 3:0.
CRISTIANO RONALDO WHAT A GOAL! 🤯 pic.twitter.com/qDHA5Tmc4p— TC (@totalcristiano) November 24, 2023
Второй гол 38-летнего футболиста показался особенно красивым. Роналду подобрал мяч после подката вышедшего со штрафной площадки голкипера. Криштиану увидел пустые ворота и забросил парашют с 30 метров.
Очередное достижение португальца
Таким образом португалец в десятый раз в карьере набрал 60+ очков по системе "гол+пас" в течение года. У нападающего 61 (48+13) очко по системе "гол+пасс" в 2023 году.
Добавим, что Роналду в десятый раз в карьере набрал 60+ очков по системе "гол+пас" в течение года. Ранее ему удавалось это также в 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 годах.
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