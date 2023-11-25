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Ломаченко выбрал соперника для следующего боя — что известно

25 ноября 2023 14:34
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ломаченко выбрал соперника для следующего боя — что известно
Василий Ломаченко во время интервью. Скриншот TouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Известный спортсмен Василий Ломаченко в ближайшие месяцы начнет готовиться к новому поединку. Соперником украинского боксера станет австралиец Джордж Камбосос. 

Победитель противостояния может получить чемпионский пояс Международной боксерской федерации (IBF), сообщает The Australian

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Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) несколько месяцев отдыхал после боя с Девином Хейни, который сумел защитить свои чемпионские пояса. Однако уже в первой половине 2024 года украинец может снова выйти на ринг. Его соперником станет 30-летний австралиец Джордж Камбосос (21-2, 10 KO), который проиграл Хейни осенью 2022 года. 

Василий Ломаченко
Василий Ломаченко дает автографы. Скриншот TouTube

Где и когда пройдет бой Ломаченко — Камбосос 

В настоящее время руководство IBF решает, какой статус представить поединку между украинцем и австралийцем. Ожидается, что на кону окажется титул чемпиона мира по боксу в легком весе. 

Местом проведения боя станет либо Австралия, либо США. Главным претендентом на противостояние является город Перт, который готов предоставить для поединка стадион "RAC Arena", который вмещает 15 тысяч зрителей. 

Ориентировочно бой между Ломаченко и Камбососом должен состояться в апреле. Официально дату объявят девятого декабря после того, как Девин Хейни выйдет на ринг с Реджисом Прогрейсом. 

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