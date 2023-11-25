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Довбик розповів, як іспанці ставляться до війни в Україні

25 листопада 2023 15:12
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Довбик розповів, як іспанці ставляться до війни в Україні
Артем Довбик під час інтерв'ю. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Форвард каталонської "Жирони" та збірної України Артем Довбик пояснив, як іспанці ставляться до війни в Україні. Він підтвердив, що іноземці поступово втрачають інтерес до війни.

Довбик та Циганков продовжують розповідати іспанцям правду про російську агресію, повідомив футболіст в інтерв'ю YouTube-каналу SportArena.

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За кілька місяців у "Жироні" Артем Довбик став одним із лідерів команди. Разом із Віктором Циганковим він бере участь у більшій частині атак. За межами футбольного поля форвард також займає активну життєву позицію.

Що іспанці думають про війну в Україні

Артем Довбик підтвердив, що наразі в Іспанії вже немає колишнього ажіотажу щодо новин про події в Україні. Люди звикли до того, що йде війна, багато хто взагалі не цікавиться новинами. Вони не розуміють, що зазнають українці.

Артем Довбик
Артем Довбик у "Жироні". Скріншот YouTube

"Нас із Вітею Циганковим нещодавно запитали про те, що відбувається в Україні. Ми пояснили, іспанці були шоковані. Але через 15 хвилин їм уже не цікаво. Тому я думаю, що зараз про війну вже всі забувають", — розповів Артем Довбик.

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