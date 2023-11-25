Довбик рассказал, как испанцы относятся к войне в Украине

Артем Довбик во время интервью. Скриншот YouTube

Форвард каталонской "Жироны" и сборной Украины Артем Довбик объяснил, как испанцы относятся к войне в Украине. Он подтвердил, что иностранцы постепенно теряют интерес к войне.

Довбик и Цыганков продолжают рассказывать испанцам правду о российской агрессии, сообщил футболист в интервью YouTube-каналу "SportArena".

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За несколько месяцев в "Жироне" Артем Довбик стал одним из лидеров команды. Вместе с Виктором Цыганковым он участвует в большей части атак. За пределами футбольного поля форвард тоже занимает активную жизненную позицию.

Что испанцы думают о войне в Украине

Артем Довбик подтвердил, что сейчас в Испании уже нет былого ажиотажа относительно новостей о событиях в Украине. Люди привыкли к тому, что идет война, многие вообще не интересуются новостями. Они не понимают, что испытывают украинцы.

Артем Довбик в "Жироне". Скриншот YouTube

"Нас с Витей Цыганковым недавно спросили о том, что происходит в Украине. Мы объяснили, испанцы были в шоке. Но спустя 15 минут им уже не интересно. Потому я думаю, что сейчас о войне уже все забывают", — рассказал Артем Довбик.

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