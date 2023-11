Зінченко потрапив до переліку п’яти найкращих футболістів у світі

Олександр Зінченко. Фото: Reuters/Peter Cziborra

Гравець лондонського "Арсеналу" та збірної України Олександр Зінченко, який не є профільним лівим захисником, увійшов до переліку найкращих гравців на цій позиції. Українець вперше отримав подібне визнання.

Відповідний рейтинг опублікувало видання Four Four Two.

Зінченко в п’ятірці найкращих

У рейтингу з десяти найкращих лівих захисників 26-річний Зінченко посів четверту позицію.

В Four Four Two зазначили, що Зінченко прогресує як лівий захисник, хоча всі думали, що йому довірять позицію в центрі півзахисту.

"Українець процвітав на позиції лівого захисника, коли "каноніри" нав'язали Манчестер Сіті боротьбу за титул Прем’єр-ліги 2022/2023 рр.

Підбираючи м'яч на лівому фланзі захисту та зміщуючись у центр поля, українська зірка здатна контролювати гру за допомогою чудового точного пасу, забезпечуючи міцну базу для захисту", — йдеться в повідомленні авторів рейтингу.

Також у грі Зінченка відзначили його вміння розривати лінії захисту суперника своїми передачами.

Топ-10 лівих захисників світу:

1. Альфонсо Девіс ("Баварія").

2. Тео Ернандес ("Мілан")

3. Ендрю Робертсон ("Ліверпуль")

4. Олександр Зінченко ("Арсенал")

5. Дестіні Удоджи ("Тоттенхем")

6. Люк Шоу ("Манчестер Юнайтед")

7. Ферлан Менді ("Реал Мадрид")

8. Алехандро Бальде ("Барселона")

9. Нуну Мендеш ("ПСЖ")

10. Первіс Еступіньян ("Брайтон")

