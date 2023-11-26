Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Зінченко потрапив до переліку п’яти найкращих футболістів у світі arrow

Зінченко потрапив до переліку п’яти найкращих футболістів у світі

26 листопада 2023 14:43
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Зінченко потрапив до переліку п’яти найкращих футболістів у світі
Олександр Зінченко. Фото: Reuters/Peter Cziborra
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Гравець лондонського "Арсеналу" та збірної України Олександр Зінченко, який не є профільним лівим захисником, увійшов до переліку найкращих гравців на цій позиції. Українець вперше отримав подібне визнання.

Відповідний рейтинг опублікувало видання Four Four Two.

Читайте також:

Зінченко в п’ятірці найкращих

У рейтингу з десяти найкращих лівих захисників 26-річний Зінченко посів четверту позицію.

В Four Four Two зазначили, що Зінченко прогресує як лівий захисник, хоча всі думали, що йому довірять позицію в центрі півзахисту.

"Українець процвітав на позиції лівого захисника, коли "каноніри" нав'язали Манчестер Сіті боротьбу за титул Прем’єр-ліги 2022/2023 рр.

Підбираючи м'яч на лівому фланзі захисту та зміщуючись у центр поля, українська зірка здатна контролювати гру за допомогою чудового точного пасу, забезпечуючи міцну базу для захисту", — йдеться в повідомленні авторів рейтингу.

Також у грі Зінченка відзначили його вміння розривати лінії захисту суперника своїми передачами.

Топ-10 лівих захисників світу:

1. Альфонсо Девіс ("Баварія").

2. Тео Ернандес ("Мілан")

3. Ендрю Робертсон ("Ліверпуль")

4. Олександр Зінченко ("Арсенал")

5. Дестіні Удоджи ("Тоттенхем")

6. Люк Шоу ("Манчестер Юнайтед")

7. Ферлан Менді ("Реал Мадрид")

8. Алехандро Бальде ("Барселона")

9. Нуну Мендеш ("ПСЖ")

10. Первіс Еступіньян ("Брайтон")

Нагадаємо, "Евертон" може продати Миколенка вже у січні — є покупець.

Георгій Судаков визначився із новим клубом — про що йдеться.

Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику.

Циганков очікує трансфер до відомого клубу вже наступного року.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

Леся Гасиджак розповіла, як просувається судова справа щодо бодішеймінгу - 80x80

Леся Гасиджак розповіла, як просувається судова справа щодо бодішеймінгу

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

08:41 Час популярних рішень минув — Маляр прокоментувала мобілізацію в Україні

06:40 Ціни на металобрухт в Україні — скільки коштує 1 кг чорних металів у кінці листопада

10:57 Зірка Дизель Шоу тепер не одна — Вікторія Булітко презентувала романтичний дует

04:33 Хто з українських чоловіків може втратити відстрочку від мобілізації — закон

Актуальне по темі