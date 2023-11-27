Бенфика продаст Трубина — украинцем интересуются два известных клуба
Португальская "Бенфика" может стать промежуточным этапом для Анатолия Трубина перед трансфером в европейский топ-клуб. В услугах украинского вратаря заинтересованы гранды континентального футбола.
"Бенфика" будет готова продать Трубина, если получит выгодное предложение по игроку, сообщает A Bola.
В рамках четвертого раунда Кубка Португалии "Бенфика" обыграла "Фамаликан" со счетом 2:0. Анатолий Трубин уверенно отыграл этот матч и снова не пропустил ни одного гола в свои ворота.
Куда может перейти Трубин
Этот сезон складывается для "Бенфики" не лучшим образом. Однако Анатолий Трубин сумел стать одним из тех футболистов, к которым у тренерского штаба и болельщиков практически нет претензий. Не удивительно, что к украинцу начали присматриваться европейские топ-клубы.
Мюнхенская "Бавария" и миланский "Интер" заняты поисками молодого голкипера, который в перспективе мог бы надолго занять место в воротах этих команд. Скауты обоих клубов собираются посетить несколько ближайших матчей "Бенфики", чтобы составить отчет о действиях украинского вратаря.
Контракт Анатолия Трубина с "Бенфикой" действует до лета 2028 года. Португальский клуб хочет получить за голкипера как минимум 35 млн евро.
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