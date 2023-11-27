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Бенфика продаст Трубина — украинцем интересуются два известных клуба

27 ноября 2023 09:36
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Бенфика продаст Трубина — украинцем интересуются два известных клуба
Трубин во время матча. Фото: instagram.com/slbenfica/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Португальская "Бенфика" может стать промежуточным этапом для Анатолия Трубина перед трансфером в европейский топ-клуб. В услугах украинского вратаря заинтересованы гранды континентального футбола. 

"Бенфика" будет готова продать Трубина, если получит выгодное предложение по игроку, сообщает A Bola

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В рамках четвертого раунда Кубка Португалии "Бенфика" обыграла "Фамаликан" со счетом 2:0. Анатолий Трубин уверенно отыграл этот матч и снова не пропустил ни одного гола в свои ворота. 

Анатолий Трубин
Анатолий Трубин в игре за сборную Украины. Фото: REUTERS/Pedro Nunes

Куда может перейти Трубин 

Этот сезон складывается для "Бенфики" не лучшим образом. Однако Анатолий Трубин сумел стать одним из тех футболистов, к которым у тренерского штаба и болельщиков практически нет претензий. Не удивительно, что к украинцу начали присматриваться европейские топ-клубы. 

Мюнхенская "Бавария" и миланский "Интер" заняты поисками молодого голкипера, который в перспективе мог бы надолго занять место в воротах этих команд. Скауты обоих клубов собираются посетить несколько ближайших матчей "Бенфики", чтобы составить отчет о действиях украинского вратаря. 

Контракт Анатолия Трубина с "Бенфикой" действует до лета 2028 года. Португальский клуб хочет получить за голкипера как минимум 35 млн евро. 

Напомним, "Эвертон" может продать Миколенко уже в январе — есть покупатель. 

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