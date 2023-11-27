Бенфіка продасть Трубіна — українцем цікавляться два відомі клуби
Португальська "Бенфіка" може стати проміжним етапом для Анатолія Трубіна перед трансфером до європейського топклубу. У послугах українського воротаря зацікавлені гранди континентального футболу.
"Бенфіка" буде готова продати Трубіна, якщо отримає вигідну пропозицію щодо гравця, повідомляє A Bola.
У рамках четвертого раунду Кубка Португалії "Бенфіка" обіграла "Фамалікан" із рахунком 2:0. Анатолій Трубін впевнено відіграв цей матч і знову не пропустив жодного гола у свої ворота.
Куди може перейти Трубін
Цей сезон складається для "Бенфіки" не найкращим чином. Проте Анатолій Трубін зумів стати одним із тих футболістів, до яких тренерський штаб і вболівальники практично не мають претензій. Тож не дивно, що до українця почали придивлятися європейські топклуби.
Мюнхенська "Баварія" та міланський "Інтер" зайняті пошуками молодого голкіпера, який у перспективі міг би надовго зайняти місце у воротах цих команд. Скаути обох клубів мають намір відвідати кілька найближчих матчів "Бенфіки", щоб скласти звіт про дії українського воротаря.
Контракт Анатолія Трубіна з "Бенфікою" діє до літа 2028 року. Португальський клуб хоче отримати за голкіпера щонайменше 35 млн євро.
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