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Бенфіка продасть Трубіна — українцем цікавляться два відомі клуби

27 листопада 2023 09:36
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Бенфіка продасть Трубіна — українцем цікавляться два відомі клуби
Трубін під час матчу. Фото: instagram.com/slbenfica/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Португальська "Бенфіка" може стати проміжним етапом для Анатолія Трубіна перед трансфером до європейського топклубу. У послугах українського воротаря зацікавлені гранди континентального футболу.

"Бенфіка" буде готова продати Трубіна, якщо отримає вигідну пропозицію щодо гравця, повідомляє A Bola.

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У рамках четвертого раунду Кубка Португалії "Бенфіка" обіграла "Фамалікан" із рахунком 2:0. Анатолій Трубін впевнено відіграв цей матч і знову не пропустив жодного гола у свої ворота.

Анатолій Трубін
Анатолій Трубін у грі за збірну України. Фото: REUTERS/Pedro Nunes

Куди може перейти Трубін

Цей сезон складається для "Бенфіки" не найкращим чином. Проте Анатолій Трубін зумів стати одним із тих футболістів, до яких тренерський штаб і вболівальники практично не мають претензій. Тож не дивно, що до українця почали придивлятися європейські топклуби.

Мюнхенська "Баварія" та міланський "Інтер" зайняті пошуками молодого голкіпера, який у перспективі міг би надовго зайняти місце у воротах цих команд. Скаути обох клубів мають намір відвідати кілька найближчих матчів "Бенфіки", щоб скласти звіт про дії українського воротаря.

Контракт Анатолія Трубіна з "Бенфікою" діє до літа 2028 року. Португальський клуб хоче отримати за голкіпера щонайменше 35 млн євро.

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