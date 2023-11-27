Известный европейский клуб хочет купить звезду УПЛ

Иван Дибанго в матче с "Полисьем". Фото: "Кривбасс"

Криворожский "Кривбасс" в ближайшее трансферное окно может потерять свою главную звезду. К Ивану Дибанго есть интерес из Европы.

Скауты одного из европейских клубов присутствовали на последнем матче "Кривбасса", сообщило ТаТоТаке.

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Откуда интерес к Дибанго

На матче 15-го тура Украинской премьер-лиги между "Минаем" и "Кривбассом" (0:1) присутствовали скауты швейцарского "Базеля".

Источник сообщил, что на игре скауты следили за камерунским левым защитником Дибанго. Внимание именно к этому игроку не удивительно, поскольку его называют лучшим игроком на своей позиции в Украинской премьер-лиге.

В этом сезоне Дибанго в 15 матчах УПЛ забил один гол и совершил четыре ассиста.

Отметим, что "Базель" переживает трудные времена, поскольку в чемпионате Швейцарии после 15 туров команда идет предпоследней.

Дибанго не принадлежит "Кривбассу"

Стоит отметить, что Дибанго принадлежит эстонской "Левадии", но играет в "Кривбассе" на правах аренды.

Источник сообщил, что у "Кривбасса" есть право выкупа Дибанго и руководство клуба реализует его в зимнее трансферное окно. Поэтому, возможные покупатели будут торговаться за игрока именно с украинским клубом.

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