Известный европейский клуб хочет купить звезду УПЛ
Криворожский "Кривбасс" в ближайшее трансферное окно может потерять свою главную звезду. К Ивану Дибанго есть интерес из Европы.
Скауты одного из европейских клубов присутствовали на последнем матче "Кривбасса", сообщило ТаТоТаке.
Откуда интерес к Дибанго
На матче 15-го тура Украинской премьер-лиги между "Минаем" и "Кривбассом" (0:1) присутствовали скауты швейцарского "Базеля".
Источник сообщил, что на игре скауты следили за камерунским левым защитником Дибанго. Внимание именно к этому игроку не удивительно, поскольку его называют лучшим игроком на своей позиции в Украинской премьер-лиге.
В этом сезоне Дибанго в 15 матчах УПЛ забил один гол и совершил четыре ассиста.
Отметим, что "Базель" переживает трудные времена, поскольку в чемпионате Швейцарии после 15 туров команда идет предпоследней.
Дибанго не принадлежит "Кривбассу"
Стоит отметить, что Дибанго принадлежит эстонской "Левадии", но играет в "Кривбассе" на правах аренды.
Источник сообщил, что у "Кривбасса" есть право выкупа Дибанго и руководство клуба реализует его в зимнее трансферное окно. Поэтому, возможные покупатели будут торговаться за игрока именно с украинским клубом.
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