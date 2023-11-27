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Відомий європейський клуб хоче купити зірку УПЛ

27 листопада 2023 10:12
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Агабекян Карен
редактор
Відомий європейський клуб хоче купити зірку УПЛ
Іван Дібанго в матчі з "Поліссям". Фото: "Кривбас"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Криворізький "Кривбас" в найближче трансферне вікно може втрати свою головну зірку. До Івана Дібанго є інтерес із Європи.

Скаути одного із європейських клубів були присутні на останньому матчі "Кривбасу", повідомило ТаТоТаке.

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Звідки інтерес до Дібанго

На матчі 15-го туру Української прем’єр-ліги між "Минаєм" та "Кривбасом" (0:1) були присутні скаути швейцарського "Базеля".

Джерело повідомило, що на грі скаути слідкували за камерунським лівим захисником Дібанго. Увага саме до цього гравця не є дивною, оскільки його наразі називають найкращим гравцем на своїй позиції в Українській прем’єр-лізі.

Цього сезону Дібанго в 15 матчах УПЛ забив один гол та зробив чотири асисти.

Зазначимо, що "Базель" наразі переживає важкі часи, оскільки в чемпіонаті Швейцарії після 15 турів команда йде передостанньою.

Дібанго не належить "Кривбасу"

Варто відзначити, що Дібанго належить естонській "Левадії", але грає в "Кривбасі" на правах оренди.

Джерело повідомило, що у "Кривбасі" є право викупу Дібанго й керівництво клубу реалізує його в зимове трансферне вікно. Тому, ймовірно, можливі покупці будуть торгуватись за гравця саме з українським клубом.

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