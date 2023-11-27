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Карьера Шапаренко оказалась под угрозой — врач назвал причину

27 ноября 2023 11:43
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Карьера Шапаренко оказалась под угрозой — врач назвал причину
Николай Шапаренко в спортзале. Фото: instagram.com/nikolay.shaparenko/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Николай Шапаренко продолжает восстанавливаться от одной из своих травм. Год назад он мог перейти в "Интер", а теперь карьера футболиста оказалась под угрозой. 

Врач Дмитрий Бебелюк, который входил в медицинский штаб "Руха", на своем Telegram-канале рассказал о главной ошибке Шапаренко.  

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Молодой полузащитник был одним из лидеров киевского клуба перед тем, как получил травму. Николай Шапаренко порвал крестообразные связки колена в начале прошлого сезона. Это помешало ему перейти в миланский "Интер" и поставило под вопрос дальнейшую карьеру футболиста. 

Николай Шапаренко
Николай Шапаренко в игре за "Динамо". Фото: instagram.com/nikolay.shaparenko/

Серьезная травма Шапаренко 

Спортивный доктор Дмитрий Бебелюк рассказал, что "Интер" отказался от идеи трансфера Николая Шапаренко. Проблема заключалась в том, что "нерадзурри" не смогли пригласить игрока именно в тот момент, когда он был нужен. К тому же у итальянского клуба нет гарантий того, что полузащитник сможет выйти на свой прежний уровень. 

Доктор объяснил, что это стандартная практика для клубов при работе над трансферами. Как оказалось, "Интер" был прав. Шапаренко после травмы восстанавливался целый год и до сих пор не может войти в игровой ритм. К тому же, он получил новую травму. 

Более того непонятно, как дальше будет развиваться игровая карьера футболиста. Не исключено, что он так и не сможет выйти на свой прежний уровень. 

Напомним, "Бенфика" продаст Трубина — украинцем интересуются два известных клуба.

Известный европейский клуб хочет купить звезду УПЛ. 

"Эвертон" может продать Миколенко уже в январе — есть покупатель. 

Украинский судья Балакин будет работать на матче Лиги чемпионов. 

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