Челсі продасть Мудрика, Мадуеке та Чалобу заради трансферу Осімхена

Михайло Мудрик під час тренування. Фото: instagram.com/chelseafc/

Півзахисник лондонського "Челсі" Михайло Мудрик може змінити клуб уже наприкінці цього сезону. "Сині" готові продати футболіста заради того, щоб запросити до команди топфорварда.

Мудрик виявився не єдиним гравцем, якого "Челсі" готовий відпустити, повідомляє Daily Mail.

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Англійський футбольний клуб "Челсі" розглядає можливість придбання двох чи трьох футболістів у зимове трансферне вікно. Влітку 2024 року лондонці мають намір стати активним гравцем на трансферному ринку. "Сині" збираються як продавати, так і купувати футболістів.

Мудрик у матчі проти "Ньюкасла". Фото: Lee Smith

Чому "Челсі" може продати Мудрика

Головними кандидатами на відхід зі столичної команди є Трево Чалоба, Маланг Сарр, Армандо Броя та Ноні Мадуеке. Також "Челсі" готовий вислухати пропозиції щодо Іана Маатсена. Не виключено, що будуть продані навіть Михайло Мудрик та Конор Галлахер. Все залежатиме від того, чи отримає "Челсі" пропозиції щодо гравців, які влаштують лондонський клуб.

Тренерський штаб Маурісіо Почеттіно планує посилити одразу кілька позицій у команді. "Челсі" потрібний новий центральний захисник, особливо якщо Тіаго Сілва покине клуб. Також "синім" необхідний форвард, який міг би забивати щонайменше 15 голів за сезон.

Елмас вітає Осімхена. Фото: REUTERS/Alberto Lingria

Йдеться про Віктора Осімхена, який є головною трансферною метою "Челсі". Клуб зможе витратити на посилення ті гроші, які отримає від продажу своїх гравців. Іншим кандидатом на цю позицію є Айван Тоуні.

"Челсі" хоче отримати за Мудрика щонайменше 75 млн євро. Є клуби, які цікавляться Михайлом, але поки що жоден із них не оголосив про те, що готується до переговорів щодо трансферу українця.

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