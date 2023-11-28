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Гол Циганкова та відсутність Довбика не допомогли Жироні виграти у Атлетіка — відео

28 листопада 2023 06:15
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Агабекян Карен
редактор
Гол Циганкова та відсутність Довбика не допомогли Жироні виграти у Атлетіка — відео
Віктор Циганков. Фото: "Жирона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В рамках 14-го туру чемпіонату Іспанії "Жирона" зіграла з "Атлетіком". З перших хвилин матчу вийшов на поле український вінгер Віктор Циганков.

Матч завершився нічиєю 1:1, повідомив портал Новини.LIVE.

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Без Довбика "Жирона" не перемагає

В першому таймі "Атлетік" грав краще суперників, наносив більше ударів по воротах та створював небезпечні моменти. "Жирона" у відповідь не грала гостро і виглядала інертно.

Гра в другому таймі була рівнішою. На 56-й хвилині Савіо на лівому фланзі прострілив, а м’яч рикошетом від захисника полетів на правий фланг штрафного, звідки Циганков пробив точно під ближню стійку — 1:0.

Після забитого голу "Жирона" не змогла розвити успіх. Натомість "Атлетік" на 68-й хвилині зрівняв рахунок. Сансет розрізним пасом знайшов Вільямса й той пробив з-під Еріка Гарсії — 1:1.

В кінцівці матчу "Жирона" заволоділа перевагою в матчі, але забити так й не змогла.

Нічия дозволила мадридському "Реалу" вийти на перше місце чемпіонату Іспанії. При рівності набраних очок "вершкові" випереджають "Жирону" за додатковими показниками.

"Жирона" — "Атлетік" — 1:1

Голи: Циганков, 55 — І. Вільямс, 68

"Жирона": Гассаніга — Мартінес (Коуту, 70), Е. Гарсія, Блінд, Гутьєррес — Циганков (Валері, 85), Я. Еррера (Кебе, 85), А. Гарсія, Мартін (Торре, 77), Савіо — Стуані (Порту, 70).

"Атлетік": Сімон — Де Маркос, Вівіан, Паредес, Лекуе — Весга, Де Галаррета (А. Еррера, 81) — І. Вільямс (Арес, 90), Сансет (У. Гомес, 90), Н. Вільямс (Беренгер, 81) — Гурузета (Р. Гарсія, 73).

Попередження: Блінд — Гурузета.

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