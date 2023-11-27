Бражко розповів, як Шовковський змінив гру Динамо

Володимир Бражко під час атаки. Фото: пресслужба "Динамо"

Півзахисник київського "Динамо" Володимир Бражко розповів, як столична команда зуміла перемогти "Рух" у матчі 15 туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Футболіст підтвердив, що тренерський штаб добре підготував гравців до цього протистояння.

Бражко пояснив, що змінилося у "Динамо" після того, як Шовковський став готувати команду до матчів, в інтерв'ю "ПроФутболу".

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Після дострокової відставки Мірчі Луческу київське "Динамо" здобуло дві перемоги поспіль під керівництвом Олександра Шовковського. "Біло-сині" перемогли "Кривбас", а потім і "Рух" з однаковим рахунком 2:0.

Шовковський командує грою команди. Фото: пресслужба "Динамо"

Як Шовковський змінив "Динамо"

Володимир Бражко заявив, що він та його партнери по команді чудово знали, як діятимуть футболісти "Руху". Тренерський штаб столичного клубу в деталях розповів про сильні та слабкі сторони суперника, а також обрав стратегію, яка принесла "Динамо" успіх. Київські гравці використали пресинг та компактність в обороні у другій зоні.

При цьому Бражко не розкривав вимоги Шовковського до футболістів. Однак він підтвердив, що змінилася і схема гри, і дії "динамівців" в обороні та атаці.

Володимир Бражко у сезоні 2023/2024 зіграв за "Динамо" у всіх турнірах 13 матчів у всіх турнірах. Він забив три голи та зробив одну результативну передачу.

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