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Бражко рассказал, как Шовковский изменил игру Динамо

27 ноября 2023 15:26
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Бражко рассказал, как Шовковский изменил игру Динамо
Владимир Бражко во время атаки. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник киевского "Динамо" Владимир Бражко рассказал, как столичная команда сумела победить "Рух" в матче 15-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Футболист подтвердил, что тренерский штаб хорошо подготовил игроков к этому противостоянию. 

Бражко объяснил, что изменилось в "Динамо" после того, как Шовковский стал готовить команду к матчам, в интервью "ПроФутбол".

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После досрочной отставки Мирчи Луческу киевское "Динамо" одержало две победы подряд под руководством Александра Шовковского. "Бело-синие" победили "Кривбасс", а затем и "Рух", с одинаковым счетом 2:0. 

Александр Шовковский
Шовковский командует игрой команды. Фото: пресс-служба "Динамо"

Как Шовковский изменил "Динамо" 

Владимир Бражко заявил, что он и его партнеры по команде прекрасно знали, как будут действовать футболисты "Руха". Тренерский штаб столичного клуба в деталях рассказал о сильных и слабых сторонах соперника, а также выбрал стратегию, которая принесла "Динамо" успех. Киевские игроки использовали прессинг и компактность в обороне во второй зоне.

При этом Бражко не стал раскрывать требования Шовковского к футболистам. Однако он подтвердил, что изменилась и схема игры, и действия "динамовцев" в обороне и атаке. 

Владимир Бражко в сезоне 2023/2024 сыграл за "Динамо" во всех турнирах 13 матчей во всех турнирах. Он забил три гола и сделал одну результативную передачу. 

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