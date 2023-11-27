Шахтер против Антверпена — где и когда смотреть матч ЛЧ

"Горняки" перед матчем. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Донецкий "Шахтер" примет бельгийский "Антверпен" в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Болельщики в Украине смогут посмотреть этот поединок в прямом эфире.

Матч "Шахтера" в Лиге чемпионов будет доступен в Украине, сообщает портал Новини.LIVE.

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Команда Марино Пушича продолжает бороться за выход в плей-офф Лиги чемпионов. В четырех турах групповой стадии турнира "Шахтер" обыграл на выезде "Антверпен" (3:2) и добыл победу дома над "Барселоной" (1:0).

Георгий Судаков прилетел с командой в Гамбург. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Где и когда смотреть матч "Шахтер" — "Антверпен"

На этот раз "горняки" примут команду Марка ван Боммеля в номинально домашнем матче. Поединок пройдет во вторник, 28 ноября, на стадионе "Фолькспаркштадион" в немецком городе Гамбург. В 19:45 соперников выведет на поле главный арбитр из Польши Бартош Франковский.

Болельщики в Украине смогут увидеть матч "Шахтера" и "Антверпена" в прямой трансляции. Он будет доступен на медиасервисе Megogo при условии оплаты подписки "Спорт" или "Максимальная". Также поединок Лиги чемпионов будет доступен абонентам платформы Volia TV.

"Шахтер" набрал шесть очков в четырех турах ЛЧ. Он продолжает преследовать "Барселону" и "Порту", у которых по девять баллов.

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