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Шахтер против Антверпена — где и когда смотреть матч ЛЧ

27 ноября 2023 12:40
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Шахтер против Антверпена — где и когда смотреть матч ЛЧ
"Горняки" перед матчем. Фото: пресс-служба "Шахтера"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Донецкий "Шахтер" примет бельгийский "Антверпен" в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Болельщики в Украине смогут посмотреть этот поединок в прямом эфире. 

Матч "Шахтера" в Лиге чемпионов будет доступен в Украине, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Команда Марино Пушича продолжает бороться за выход в плей-офф Лиги чемпионов. В четырех турах групповой стадии турнира "Шахтер" обыграл на выезде "Антверпен" (3:2) и добыл победу дома над "Барселоной" (1:0). 

Георгий Судаков
Георгий Судаков прилетел с командой в Гамбург. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Где и когда смотреть матч "Шахтер" — "Антверпен" 

На этот раз "горняки" примут команду Марка ван Боммеля в номинально домашнем матче. Поединок пройдет во вторник, 28 ноября, на стадионе "Фолькспаркштадион" в немецком городе Гамбург. В 19:45 соперников выведет на поле главный арбитр из Польши Бартош Франковский. 

Болельщики в Украине смогут увидеть матч "Шахтера" и "Антверпена" в прямой трансляции. Он будет доступен на медиасервисе Megogo при условии оплаты подписки "Спорт" или "Максимальная". Также поединок Лиги чемпионов будет доступен абонентам платформы Volia TV. 

"Шахтер" набрал шесть очков в четырех турах ЛЧ. Он продолжает преследовать "Барселону" и "Порту", у которых по девять баллов. 

Напомним, "Бенфика" продаст Трубина — украинцем интересуются два известных клуба.

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