Шахтар проти Антверпена — де і коли дивитися матч ЛЧ

"Гірники" перед матчем. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Донецький "Шахтар" прийме бельгійський "Антверпен" у рамках п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Вболівальники в Україні зможуть переглянути цей поєдинок у прямому ефірі.

Матч "Шахтаря" у Лізі чемпіонів буде доступний в Україні, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Команда Маріно Пушича продовжує боротися за вихід до плей-офф Ліги чемпіонів. У чотирьох турах групової стадії турніру "Шахтар" обіграв на виїзді "Антверпен" (3:2) та здобув перемогу вдома над "Барселоною" (1:0).

Георгій Судаков прилетів із командою до Гамбурга. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Де і коли дивитися матч "Шахтар" — "Антверпен"

Цього разу "гірники" приймуть команду Марка ван Боммеля у номінально домашньому матчі. Поєдинок пройде у вівторок, 28 листопада, на стадіоні "Фолькспаркштадіон" у німецькому місті Гамбург. О 19:45 суперників виведе на поле головний арбітр із Польщі Бартош Франківський.

Вболівальники в Україні зможуть побачити матч "Шахтаря" та "Антверпена" у прямій трансляції. Він буде доступний на медіасервісі Megogo за умови оплати передплати "Спорт" або "Максимальна". Також поєдинок Ліги чемпіонів буде доступним абонентам платформи Volia TV.

"Шахтар" набрав шість очок у чотирьох турах ЛЧ. Він продовжує переслідувати "Барселону" та "Порту", у яких по дев'ять балів.

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