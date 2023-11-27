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Анчелотті ухвалив рішення про майбутнє Луніна в мадридському Реалі

27 листопада 2023 16:34
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Анчелотті ухвалив рішення про майбутнє Луніна в мадридському Реалі
Лунін рятує ворота від гола. Фото: instagram.com/lunin_andrey/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Голкіпер мадридського "Реала" та збірної України Андрій Лунін буде змушений шукати інший клуб для продовження кар'єри. Тренерський штаб Карло Анчелотті не бачить цього гравця в основі "королівського клубу".

Анчелотті віддає перевагу Луніну іспанцю Кепу, повідомляє Relevo.

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Впевнена гра Андрія Луніна у складі мадридського "Реалу" не гарантувала українському воротареві місце в основі столичної команди. Тренерський штаб "бланкос", як і раніше, упевнений, що у стартовому складі мають виходити Тібо Куртуа та Кепа.

Карло Анчелотті
Анчелотті спілкується із арбітрами. Фото: REUTERS/Juan Medina

Трансфер Луніна з "Реалу"

Наставник "королівського клубу" Карло Анчелотті вважає, що Кепа більше підходить на роль головного воротаря команди. На думку італійського фахівця, іспанський голкіпер більш стабільний та здатний принести користь команди.

Однак Лунін ще має шанс залишитися в "Реалі". Керівництво мадридського клубу ще не ухвалило остаточного рішення щодо 24-річного українця. Карло Анчелотті може піти з "королівського клубу" влітку наступного року, тож доля Андрія Луніна залежатиме від іншого наставника.

Українець не пропустив жодного гола у матчі Ла-Ліги проти "Кадіса" (3:0). Це його третій "сухий" матч із п'яти, в яких Андрій Лунін виходив на поле. Загалом він пропустив два голи. Також українець відбив два пенальті з чотирьох.

На рахунку Кепи десять голів у 13 поєдинках. Він відстояв "на нуль" шість матчів.

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