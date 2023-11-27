Степаненко назвав головну небезпеку для збірної України у матчі з Боснією та Герцеговиною

Степаненко протистоїть італійцеві Бареллі. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Півзахисник донецького "Шахтаря" та збірної України Тарас Степаненко поділився думкою про жеребкування стикових поєдинків відбору на чемпіонат Європи. Досвідчений футболіст вважає, що статус фаворита не зашкодить його команді.

Степаненко запевнив, що Україна з повагою ставиться до суперника, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на ПроФутбол.

Читайте також:

Збірна України не зуміла прямо вийти на Євро-2024, проте отримала шанс пробитися на континентальну першість через стикові матчі. Першим суперником команди Сергія Реброва стала Боснія та Герцеговина.

Ракіцький надає допомогу Степаненку. Фото: REUTERS/Cathrin Mueller

Прогноз від Степаненка

Один із лідерів збірної України застеріг від оцінки суперника за шкалою "зручний" або "незручний" противник. Він зауважив, що всі збірні можуть продемонструвати футбол високої якості та боротися за перемогу. Під час стикових поєдинків на ЧС-2022 українці вважали, що Шотландія сильніша за Уельс. Вони виграли у "тартанових", але поступилися валлійцям.

При цьому Тарас Степаненко не вважає, що статус фаворита протистояння може стати на заваді збірній України здобути перемогу над Боснією. Півзахисник зазначив, що багато гравців "синьо-жовтих" виступають у добрих клубах за кордоном. Вони мають ментально звикнути до статусу лідера.

"У нас для цього є якості у команді й ми можемо цим користуватися. Це не означає, що якщо ти фаворит, ти вийшов і одразу опинився у фіналі. Але виходити, вірити у свої сили, у те, що ми можемо грати на високому рівні, можемо домінувати на полі — я вважаю, що ми справді це можемо", — розповів Тарас Степаненко.

Нагадаємо, "Бенфіка" продасть Трубіна — українцем цікавляться два відомі клуби.

Кар'єра Шапаренка опинилася під загрозою — лікар назвав причину.

"Шахтар" проти "Антверпена" — де і коли дивитися матч ЛЧ.

Відомий європейський клуб хоче купити зірку УПЛ.

"Евертон" може продати Миколенка вже в січні — є покупець.