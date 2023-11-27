Степаненко назвал главную опасность для сборной Украины в матче с Боснией и Герцеговиной

Степаненко противостоит итальянцу Барелле. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Тарас Степаненко поделился мнением о жеребьевке стыковых поединков отбора на чемпионат Европы. Опытный футболист считает, что статус фаворита не повредит его команде.

Степаненко заверил, что Украина с уважением относится к сопернику, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "ПроФутбол".

Читайте также:

Сборная Украины не сумела напрямую выйти на Евро-2024, однако получила шанс пробиться на континентальное первенство через стыковые матчи. Первым соперником команды Сергея Реброва станет Босния и Герцеговина.

Ракицкий оказывает помощь Степаненко. Фото: REUTERS/Cathrin Mueller

Прогноз от Степаненко

Один из лидеров сборной Украины предостерег от оценки соперника по шкале "удобный" или "неудобный" противник. От заметил, что все сборные могут продемонстрировать футбол высокого качества и бороться за победу. Во время стыковых поединков на ЧМ-2022 украинцы считали, что Шотландия сильнее Уэльса. Они выиграли у "тартановых", но уступили валлийцам.

При этом Тарас Степаненко не считает, что статус фаворита противостояния может помешать сборной Украины одержать победу над Боснией. Полузащитник отметил, что многие игроки "сине-желтых" выступают в хороших клубах за границей. Они должны ментально привыкнуть к статусу фаворита.

"У нас для этого есть качества в команде и мы можем этим пользоваться. Это не значит, что если ты фаворит, ты вышел и сразу оказался в финале. Но выходить, верить в свои силы, в то, что мы можем играть на высоком уровне, можем доминировать на поле — я считаю, что мы действительно это можем", — рассказал Тарас Степаненко.

Напомним, "Бенфика" продаст Трубина — украинцем интересуются два известных клуба.

Карьера Шапаренко оказалась под угрозой — врач назвал причину.

"Шахтер" против "Антверпена" — где и когда смотреть матч ЛЧ.

Известный европейский клуб хочет купить звезду УПЛ.

"Эвертон" может продать Миколенко уже в январе — есть покупатель.