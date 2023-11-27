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Анчелотти принял решение о будущем Лунина в мадридском Реале

27 ноября 2023 16:34
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Анчелотти принял решение о будущем Лунина в мадридском Реале
Лунин спасает свои ворота от гола. Фото: instagram.com/lunin_andrey/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Голкипер мадридского "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин будет вынужден искать другой клуб для продолжения карьеры. Тренерский штаб Карло Анчелотти не видит этого игрока в основе "королевского клуба". 

Анчелотти предпочитает Лунину испанца Кепу, сообщает Relevo

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Уверенная игра Андрея Лунина в составе мадридского "Реала" не гарантировала украинскому вратарю место в основе столичной команды. Тренерский штаб "бланкос" по-прежнему уверен, что в стартовом составе должны выходить Тибо Куртуа и Кепа. 

Карло Анчелотти
Анчелотти общается с арбитрами. Фото: REUTERS/Juan Medina

Трансфер Лунина из "Реала" 

Наставник "королевского клуба" Карло Анчелотти считает, что Кепа больше подходит на роль основного вратаря команды. По мнению итальянского специалиста, испанский голкипер более стабилен и способен принести пользу команды. 

Однако у Лунина еще есть шанс остаться в "Реале". Руководство мадридского клуба еще не приняло окончательное решение по поводу 24-летнего украинца. Карло Анчелотти может уйти из "королевского клуба" летом следующего года, так что судьба Андрея Лунина будет зависеть от другого наставника. 

Украинец не пропустил ни одного гола в матче Ла Лиги против "Кадиса" (3:0). Это его третий "сухой" матч из пяти, в которых Андрей Лунин выходил на поле. В общей сложности он пропустил два гола. Также украинец отразил два пенальти из четырех. 

На счету Кепы десять голов в 13 поединках. Он отстоял "на ноль" шесть матчей. 

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