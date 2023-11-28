Гол Цыганкова и отсутствие Довбика не помогли Жироне выиграть у Атлетика — видео

Виктор Цыганков. Фото: "Жирона"

В рамках 14-го тура чемпионата Испании "Жирона" сыграла с "Атлетиком". С первых минут матча вышел на поле украинский вингер Виктор Цыганков.

Матч завершился ничьей 1:1, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Отметим, что на игру не вышел получивший травму центрфорвард Артем Довбик.

Без Довбика "Жирона" не побеждает

В первом тайме "Атлетик" играл лучше соперников, наносил больше ударов по воротам и создавал опасные моменты. "Жирона" в ответ не играла остро и выглядела инертно.

Игра во втором тайме была ровнее. На 56-й минуте Савио на левом фланге прострелил, а мяч рикошетом от защитника улетел на правый фланг штрафной, откуда Цыганков пробил точно под ближнюю штангу — 1:0.

После забитого гола "Жирона" не смогла развить успех. "Атлетик" на 68-й минуте сравнял счет. Сансет разрезным пасом нашел Уильямса и тот пробил из-под Эрика Гарсии — 1:1.

Отметим, что в концовке матча "Жирона" завладела преимуществом в матче, но забить так и не смогла.

Ничья позволила мадридскому "Реалу" выйти во выйти на первое место в чемпионате Испании. При равенстве набранных очков "сливочные" опережают "Жирону" по дополнительным показателям.

"Жирона" — "Атлетик" — 1:1

Голы: Цыганков, 55 — И. Уильямс, 68

"Жирона": Гассанига — Мартинес (Коуту, 70), Э. Гарсия, Блинд, Гутьеррес — Цыганков (Валери, 85), Я. Эррера (Кебе, 85), А. Гарсия, Мартин (Торре, 77), Савио — Стуани (Порту, 70).

"Атлетик": Симон — Де Маркос, Вивиан, Паредес, Лекуэ - Весга, Де Галаррета (А. Эррера, 81) — И. Уильямс (Арес, 90), Сансет (У. Гомес, 90), Н. Уильямс (Беренгер) , 81) — Гурузета (Р. Гарсия, 73).

Предупреждение: Блинд — Гурузета.

Напомним, "Бенфика" продаст Трубина — украинцем интересуются два известных клуба.

Карьера Шапаренко оказалась под угрозой — врач назвал причину.

"Шахтер" против "Антверпена" — где и когда смотреть матч ЛЧ.

Бражко рассказал, как Шовковский сменил игру "Динамо".

Анчелотти принял решение о будущем Лунина в мадридском "Реале".