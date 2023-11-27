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Мудрик літав над Лондоном разом із російською моделлю

27 листопада 2023 18:07
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Агабекян Карен
редактор
Мудрик літав над Лондоном разом із російською моделлю
Півзахисник "Челсі" Михайло Мудрик. Фото: Reuters/Peter Cziborra
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Вінгер "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик пролетів вертольотом над Лондоном. Компанію йому могла скласти російська модель.

До відповідного висновку можна дійти, якщо побачити їх сторіз в Instagram.

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Український футболіст у соцмережі опублікував відео з видами Лондона, знятими під час польоту.

За кілька годин до Мудрика такі відео з вертольота опублікувала російська модель Віолетта Грачова.

Михайло Мудрік
Сторіс Мудрика та Грачової. Фото: скріншот

Зазначимо, що Мудрик напередодні матчу із "Тоттенгемом" пропонував Грачовій зустрітися на мосту. До того ж він лайкає у соцмережах її фото.

Про модель відомо, що вона на дев'ять років старша за Мудрика і має в Instagram понад 600 тисяч підпісників. Має на сторінці прапори Росії, Великобританії та ОАЕ.

Також відомо, що росіянка раніше мала стосунки з норвезьким футболістом Матіасом Норманом. Раніше він грав у Росії й саме тоді зустрічався із моделлю.

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