Мудрик літав над Лондоном разом із російською моделлю

Півзахисник "Челсі" Михайло Мудрик. Фото: Reuters/Peter Cziborra

Вінгер "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик пролетів вертольотом над Лондоном. Компанію йому могла скласти російська модель.

До відповідного висновку можна дійти, якщо побачити їх сторіз в Instagram.

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Український футболіст у соцмережі опублікував відео з видами Лондона, знятими під час польоту.

За кілька годин до Мудрика такі відео з вертольота опублікувала російська модель Віолетта Грачова.

Сторіс Мудрика та Грачової. Фото: скріншот

Зазначимо, що Мудрик напередодні матчу із "Тоттенгемом" пропонував Грачовій зустрітися на мосту. До того ж він лайкає у соцмережах її фото.

Про модель відомо, що вона на дев'ять років старша за Мудрика і має в Instagram понад 600 тисяч підпісників. Має на сторінці прапори Росії, Великобританії та ОАЕ.

Також відомо, що росіянка раніше мала стосунки з норвезьким футболістом Матіасом Норманом. Раніше він грав у Росії й саме тоді зустрічався із моделлю.

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