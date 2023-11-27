Мудрик літав над Лондоном разом із російською моделлю
Вінгер "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик пролетів вертольотом над Лондоном. Компанію йому могла скласти російська модель.
До відповідного висновку можна дійти, якщо побачити їх сторіз в Instagram.
Літали над Лондоном одночасно і робили фото
Український футболіст у соцмережі опублікував відео з видами Лондона, знятими під час польоту.
За кілька годин до Мудрика такі відео з вертольота опублікувала російська модель Віолетта Грачова.
Зазначимо, що Мудрик напередодні матчу із "Тоттенгемом" пропонував Грачовій зустрітися на мосту. До того ж він лайкає у соцмережах її фото.
Про модель відомо, що вона на дев'ять років старша за Мудрика і має в Instagram понад 600 тисяч підпісників. Має на сторінці прапори Росії, Великобританії та ОАЕ.
Також відомо, що росіянка раніше мала стосунки з норвезьким футболістом Матіасом Норманом. Раніше він грав у Росії й саме тоді зустрічався із моделлю.
Нагадаємо, "Бенфіка" продасть Трубіна — українцем цікавляться два відомі клуби.
Кар'єра Шапаренка опинилася під загрозою — лікар назвав причину.
"Шахтар" проти "Антверпена" — де і коли дивитися матч ЛЧ.
Бражко розповів, як Шовковський змінив гру "Динамо".
Анчелотті ухвалив рішення про майбутнє Луніна в мадридському "Реалі".
Читайте Новини.LIVE!