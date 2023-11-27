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Мудрик летал над Лондоном вместе с российской моделью

27 ноября 2023 18:07
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Агабекян Карен
редактор
Мудрик летал над Лондоном вместе с российской моделью
Полузащитник "Челси" Михаил Мудрик. Фото: Reuters/Peter Cziborra
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Вингер "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик пролетел на вертолете над Лондоном. Компанию ему могла составить российская модель.

К соответствующему выводу можно прийти, если увидеть их сториз в Instagram.

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Украинский футболист в соцсети опубликовал видео с видами Лондона, снятыми во время полета.

За несколько часов до Мудрика подобные видео из вертолета опубликовала российская модель Виолетта Грачева.

Михаил Мудрик
Сторис Мудрика и Грачевой. Фото: скриншот

Отметим, что Мудрик накануне матча с "Тоттенхэмом" предлагал Грачевой встретиться на мосту. К тому же он лайкает в соцсетях ее фото.

О моделе известно, что она на девять лет старше Мудрика и имеет в Instagram более 600 тысяч подписчиков. У нее на странице флаги России, Великобритании и ОАЭ.

Также известно, что у россиянки ранее были отношения с норвежским футболистом Матиасом Норманом. Ранее он играл в России и именно тогда встречался с моделью.

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