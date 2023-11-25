Мудрик не допоміг — Челсі розгромно програв Ньюкаслу

Гравці "Челсі". Фото: Reuters/Lee Smith

У 13-му турі Англійської прем’єр-ліги "Челсі" в гостях зіграв з "Ньюкаслом". У другому таймі на заміну вийшов український вінгер лондонців Михайло Мудрик.

Матч завершився перемогою "Ньюкасла" з рахунком 4:1, повідомив портал Новини.LIVE.

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З перших хвилин "сині" грали без Мудрика, який залишився на лавці запасних. Натомість "Ньюкасл" відкрив рахунок вже на 13-й хвилині зусиллями Ісака. Через 10 хвилин Стерлінг відновив парітет у матчі.

У другому матчі "Ньюкасл" зміг швидко закрити матч. На 60-й хвилині забив Ласселс, а на 61-й — Жоелінтон.

На 73-й хвилині Джеймс отримав жовту картку й залишив "Челсі" у меньшості.

В кінцівці матчу Гордон забив четвертий м’яч. Він же став найкращим гравцем матчу, отримавши від WhoScored оцінку 8,4.

Мудрик вийшов на поле на 68-й хвилині й отримав за матч оцінку 6,1.

Ньюкасл — Челсі 4:1

Голи: Ісак,13, Ласселс, 60, Жоелінтон, 61, Гордон, 83 — Стерлінг, 23

Ньюкасл: Поуп — Тріпп'єр, Ласселс (Дамметт, 87), Шер, Лівраменто — Майлі (Діалло, 90+3), Гімараес, Жоелінтон — Альмірон (Мерфі, 87), Ісак (Рітчі, 81), Гордон (Ндівені) 90+3)

Челсі: Санчес — Джеймс, Сілва, Бадіашиль, Кукурелья — Угочукву (Кайседо, 69), Фернандес — Палмер (Колвілл, 75), Галлахер (Мудрик, 68), Стерлінг (Мадуеке, 87) — Джексон (99)

Попередження: Тріпп'єр, 22, Жоелінтон, 45+3, Ласселс, 46, Рітчі, 90+2 — Угочукву, 41, Джеймс, 55, Стерлінг, 60, Кукурелья, 77, Колвілл, 81

Вилучення: Джеймс, 73

Коментар після матчу

Після гри капітан "Челсі" Тіаго Сілва виявився розчарованим результатом. Тому йому довелося вибачитися перед вболівальниками.

Додамо, що саме Сілва виявився одним із винуватців поразки, за що й отримав найгіршу оцінку.

"Я спустошений, оскільки це був невдалий день для нас. Я хотів би вибачитися перед усіма за поразку, особливо перед моїми одноклубниками, які вірять у мене і підтримують мене щодня. Я беру на себе повну відповідальність. Давайте наберемося сил і повернемося сильнішими", — сказав Сілва.

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