Мудрик не помог — Челси разгромно проиграл Ньюкаслу

Игроки "Челси". Фото: Reuters/Lee Smith

В 13-м туре Английской премьер-лиги "Челси" в гостях сыграл с "Ньюкаслом". Во втором тайме на замену вышел украинский вингер лондонцев Михаил Мудрик.

Матч завершился победой "Ньюкасла" со счетом 4:1, сообщил портал Новини.LIVE.

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С первых минут "синие" играли без Мудрика, оставшегося на скамейке запасных. "Ньюкасл" открыл счет уже на 13-й минуте усилиями Исака. Спустя 10 минут Стерлинг восстановил паритет в матче.

Во втором тайме "Ньюкасл" смог быстро закрыть матч. На 60-й минуте забил Ласселс, а на 61-й Жолинтон.

На 73-й минуте Джеймс получил желтую карточку и оставил "Челси" в меньшинстве.

В концовке матча Гордон забил четвёртый мяч. Вын же стал лучшим игроком матча, получив от WhoScored отметку 8,4.

Мудрик вышел на поле на 68-й минуте и получил за матч отметку — 6,1.

Ньюкасл — Челси 4:1

Голы: Исаак,13, Ласселс, 60, Жолинтон, 61, Гордон, 83 — Стерлинг, 23

Ньюкасл: Поуп — Триппьер, Ласселс (Дамметт, 87), Шер, Ливраменто — Майли (Диалло, 90+3), Гимараэс, Жолинтон — Альмирон (Мерфи, 87), Исак (Ритчи, 81), Гордон (Ндивене) 90+3)

Челси: Санчес — Джеймс, Силва, Бадиашиль, Кукурелья — Угочукву (Кайседо, 69), Фернандес — Палмер (Колвилл, 75), Галлахер (Мудрик, 68), Стерлинг (Мадуэке, 87) - Джексон (99)

Предупреждения: Триппьер, 22, Жоэлинтон, 45+3, Ласселс, 46, Ритчи, 90+2 — Угочукву, 41, Джеймс, 55, Стерлинг, 60, Кукурелья, 77, Колвилл, 81

Удаление: Джеймс, 73

Комментарий после матча

После игры капитан "Челси" Тиаго Силва оказался разочарованным результатом. Поэтому ему пришлось извиниться перед болельщиками.

Добавим, что именно Силва оказался одним из виновников поражения, за что и получил самую плохую оценку.

"Я опустошен, поскольку это был неудачный день для нас. Я хотел бы извиниться перед всеми за поражение, особенно моими одноклубниками, которые верят в меня и поддерживают меня каждый день. Я беру на себя полную ответственность. Давайте наберемся сил и вернемся сильнее", — сказал Силва.

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