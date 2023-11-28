Челси продаст Мудрика, Мадуэке и Чалобу ради трансфера Осимхена

Михаил Мудрик во время тренировки. Фото: instagram.com/chelseafc/

Полузащитник лондонского "Челси" Михаил Мудрик может сменить клуб уже в конце нынешнего сезона. "Синие" готовы продать футболиста ради того, чтобы пригласить в команду топ-форварда.

Мудрик оказался не единственным игроком, которого "Челси" готов отпустить, сообщает Daily Mail.

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Английский футбольный клуб "Челси" рассматривает возможность приобретения двух или трех футболистов в зимнее трансферное окно. Летом 2024 года лондонцы собираются стать активным игроком на трансферном рынке. "Синие" собираются как продавать, так и покупать футболистов.

Мудрик в матче против "Ньюкасла". Фото: Lee Smith

Почему "Челси" может продать Мудрика

Главными кандидатами на уход из столичной команды являются Трево Чалоба, Маланг Сарр, Армандо Броя и Нони Мадуэке. Также "Челси" готов выслушать предложения по Иану Маатсену. Не исключено, что будут проданы даже Михаил Мудрик и Конор Галлахер. Все будет зависеть от того, получит ли "Челси" предложения по игрокам, которые устроят лондонский клуб.

Тренерский штаб Маурисио Почеттино планирует усилить сразу несколько позиций в команде. "Челси" нужен новый центральный защитник, особенно если Тиаго Силва покинет клуб. Также "синим" необходим форвард, который мог бы забивать не меньше 15 голов за сезон.

Элмас поздравляет Осимхена. Фото: REUTERS/Alberto Lingria

Речь идет про Виктора Осимхена, который является главной трансферной целью "Челси". Клуб сможет потратить на усиление только те деньги, который получит от продажи своих игроков. Другим кандидатом на эту позицию является Айван Тоуни.

"Челси" хочет получить за Мудрика как минимум 75 млн евро. Есть клубы, которые интересуются Михаилом, но пока ни один из них не объявил о том, что готовится к переговорам по трансферу украинца.

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