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Футболистов сборной России обвиняют в государственной измене

27 ноября 2023 14:25
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Футболистов сборной России обвиняют в государственной измене
Сборная России во время одного из товарищеских матчей. Фото: instagram.com/teamrussia/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Депутат Государственной думы России Алексей Журавлев резко раскритиковал футболистов местной национальной команды. Дошло до обвинения в измене и предложении отправить спортсменов на фронт.

Парламентарий прямо заявило о том, что государство слишком много платит футболистам, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ. 

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Звезда команды Алексей Миранчук. Фото: instagram.com/teamrussia/

Что грозит игрокам сборной России

Журавлев заявил, что спортсмены обязаны переводить свою зарплату российским военнослужащим, которые, по мнению депутата, отстаивают интересы в страны на фронте. Политик недоволен тем, что футболисты не стремятся помогать армии. 

Депутат назвал российских спортсменов "по сути предателями" из-за того, что они слишком редко говорят о поддержке войны в Украине. 

"Случаев, чтобы кто-то из наших футболистов хоть часть своей баснословной зарплаты отдал на нужды российской армии, что-то не помню. Где футболисты, горячо приветствовавшие спецоперацию и, более того, не бежавшие из России, а, наоборот, записавшиеся на фронт добровольцем", — задал вопрос Алексей Журавлев. 

Запрет на участие сборной России в международных турнирах продолжает действовать. За последнее время соперниками команды Валерия Карпина были сборные Кубы, Кении, Камеруна и Катара. 

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