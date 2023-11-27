Футболистов сборной России обвиняют в государственной измене

Сборная России во время одного из товарищеских матчей. Фото: instagram.com/teamrussia/

Депутат Государственной думы России Алексей Журавлев резко раскритиковал футболистов местной национальной команды. Дошло до обвинения в измене и предложении отправить спортсменов на фронт.

Парламентарий прямо заявило о том, что государство слишком много платит футболистам, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ.

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Что грозит игрокам сборной России

Журавлев заявил, что спортсмены обязаны переводить свою зарплату российским военнослужащим, которые, по мнению депутата, отстаивают интересы в страны на фронте. Политик недоволен тем, что футболисты не стремятся помогать армии.

Депутат назвал российских спортсменов "по сути предателями" из-за того, что они слишком редко говорят о поддержке войны в Украине.

"Случаев, чтобы кто-то из наших футболистов хоть часть своей баснословной зарплаты отдал на нужды российской армии, что-то не помню. Где футболисты, горячо приветствовавшие спецоперацию и, более того, не бежавшие из России, а, наоборот, записавшиеся на фронт добровольцем", — задал вопрос Алексей Журавлев.

Запрет на участие сборной России в международных турнирах продолжает действовать. За последнее время соперниками команды Валерия Карпина были сборные Кубы, Кении, Камеруна и Катара.

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