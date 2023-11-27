Футболистов сборной России обвиняют в государственной измене
Депутат Государственной думы России Алексей Журавлев резко раскритиковал футболистов местной национальной команды. Дошло до обвинения в измене и предложении отправить спортсменов на фронт.
Парламентарий прямо заявило о том, что государство слишком много платит футболистам, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы России по обороне Алексей Журавлев обозначил одну из главных проблем национальной безопасности государства. Этой проблемой оказались российские футболисты.
Что грозит игрокам сборной России
Журавлев заявил, что спортсмены обязаны переводить свою зарплату российским военнослужащим, которые, по мнению депутата, отстаивают интересы в страны на фронте. Политик недоволен тем, что футболисты не стремятся помогать армии.
Депутат назвал российских спортсменов "по сути предателями" из-за того, что они слишком редко говорят о поддержке войны в Украине.
"Случаев, чтобы кто-то из наших футболистов хоть часть своей баснословной зарплаты отдал на нужды российской армии, что-то не помню. Где футболисты, горячо приветствовавшие спецоперацию и, более того, не бежавшие из России, а, наоборот, записавшиеся на фронт добровольцем", — задал вопрос Алексей Журавлев.
Запрет на участие сборной России в международных турнирах продолжает действовать. За последнее время соперниками команды Валерия Карпина были сборные Кубы, Кении, Камеруна и Катара.
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