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Футболістів збірної Росії звинувачують у державній зраді

27 листопада 2023 14:25
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Футболістів збірної Росії звинувачують у державній зраді
Збірна Росії під час одного із товариських матчів. Фото: instagram.com/teamrussia/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Депутат Державної Думи Росії Олексій Журавльов різко розкритикував футболістів місцевої національної команди. Дійшло до звинувачення у зраді та пропозиції відправити спортсменів на фронт.

Парламентарій прямо заявило про те, що держава надто багато платить футболістам, повідомляє портал Новини.Live з посиланням на російські ЗМІ.

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Олексій Миранчук
Зірка команди Олексій Міранчук. Фото: instagram.com/teamrussia/

Що загрожує гравцям збірної Росії

Журавльов заявив, що спортсмени зобов'язані переказувати свою зарплату російським військовослужбовцям, які, на думку депутата, відстоюють інтереси у країни на фронті. Політик незадоволений тим, що футболісти не прагнуть допомагати армії.

Депутат назвав російських спортсменів "по суті зрадниками" через те, що вони надто рідко говорять про підтримку війни в Україні.

"Випадків, щоб хтось із наших футболістів хоч частину своєї нечуваної зарплати віддав на потреби російської армії, щось не пам'ятаю. Де футболісти, які гаряче вітали спецоперацію і, ба більше — не втекли з Росії, а, навпаки, записалися на фронт" добровольцем", — поставив питання Олексій Журавльов.

Заборона на участь збірної Росії у міжнародних турнірах продовжує діяти. Останнім часом суперниками команди Валерія Карпіна були збірні Куби, Кенії, Камеруну та Катару.

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