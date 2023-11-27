Футболістів збірної Росії звинувачують у державній зраді
Депутат Державної Думи Росії Олексій Журавльов різко розкритикував футболістів місцевої національної команди. Дійшло до звинувачення у зраді та пропозиції відправити спортсменів на фронт.
Парламентарій прямо заявило про те, що держава надто багато платить футболістам, повідомляє портал Новини.Live з посиланням на російські ЗМІ.
Перший заступник голови комітету Держдуми Росії з оборони Олексій Журавльов вказав на одну з головних проблем національної безпеки держави. Цією проблемою виявились російські футболісти.
Що загрожує гравцям збірної Росії
Журавльов заявив, що спортсмени зобов'язані переказувати свою зарплату російським військовослужбовцям, які, на думку депутата, відстоюють інтереси у країни на фронті. Політик незадоволений тим, що футболісти не прагнуть допомагати армії.
Депутат назвав російських спортсменів "по суті зрадниками" через те, що вони надто рідко говорять про підтримку війни в Україні.
"Випадків, щоб хтось із наших футболістів хоч частину своєї нечуваної зарплати віддав на потреби російської армії, щось не пам'ятаю. Де футболісти, які гаряче вітали спецоперацію і, ба більше — не втекли з Росії, а, навпаки, записалися на фронт" добровольцем", — поставив питання Олексій Журавльов.
Заборона на участь збірної Росії у міжнародних турнірах продовжує діяти. Останнім часом суперниками команди Валерія Карпіна були збірні Куби, Кенії, Камеруну та Катару.
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