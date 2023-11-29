Жена и сын Роналду выбрали другой вид спорта вместо футбола
Криштиану Роналду продолжает устанавливать рекорды в саудовском "Аль-Насре". В то же время его семья открыла для себя другой вид спорта.
Джорджина Родригес с сыном побывали в ОАЭ на известном спортивном событии, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram-аккаунт модели.
В Абу-Даби провели Гран-при Формулы-1. Победителем этапа чемпионата мира по шоссейно-кольцевым гонкам стал нидерландский спортсмен Макс Фертаппен (он же стартовал с поула и продемонстрировал самый быстрый круг. — Ред.). На втором месте оказался Шарль Леклер из Ferrari, третье место занял британец Джордж Расселл.
Семья Роналду на Формуле-1
Джорджина Родригес и сын Криштиану Роналду посетили Гран-при Абу-Даби. В то время как португальский футболист готовился к важному матчу, Джорджина Родригес с ребенком позировала на стадионе в ОАЭ. Мама с сыном сделали много фотографий. Мальчик даже посидел в одном из гоночных болидов.
На следующий день Криштиану Роналду сыграл в составе "Аль-Насра" с иранским "Персеполисом" в рамках азиатской Лиги чемпионов. Команда Луиша Каштру осталась в меньшинстве на 17-й минуте после удаления Али Алавджами. Матч завершился без голов.
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