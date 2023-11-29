Жена и сын Роналду выбрали другой вид спорта вместо футбола

Джорджина и Мэтью Роналду в Абу-Даби. Фото: instagram.com/georginagio/

Криштиану Роналду продолжает устанавливать рекорды в саудовском "Аль-Насре". В то же время его семья открыла для себя другой вид спорта.

Джорджина Родригес с сыном побывали в ОАЭ на известном спортивном событии, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram-аккаунт модели.

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Джорджина Родригес и Мэтью. Фото: instagram.com/georginagio/

Семья Роналду на Формуле-1

Джорджина Родригес и сын Криштиану Роналду посетили Гран-при Абу-Даби. В то время как португальский футболист готовился к важному матчу, Джорджина Родригес с ребенком позировала на стадионе в ОАЭ. Мама с сыном сделали много фотографий. Мальчик даже посидел в одном из гоночных болидов.

Джорджина Родригес с ребенком в ОАЭ. Фото: instagram.com/georginagio/

На следующий день Криштиану Роналду сыграл в составе "Аль-Насра" с иранским "Персеполисом" в рамках азиатской Лиги чемпионов. Команда Луиша Каштру осталась в меньшинстве на 17-й минуте после удаления Али Алавджами. Матч завершился без голов.

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