Днепр-1 ввел неожиданный запрет, чтобы стать чемпионом Украины

Подопечные Юрия Максимова перед матчем. Фото: пресс-служба "Днепра-1"

"Днепр-1" победил "Черноморец" в рамках 15-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) и сделал еще один уверенный шаг на пути к чемпионскому титулу. В клубе был введен запрет, который подтверждает амбиции команды Юрия Максимова.

Речь идет о продаже футболистов в другие клубы, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на журналиста Игоря Цыганыка.

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Украинский "Днепр-1" готов продать нескольких футболистов основного состава. Однако есть ряд условий, которые при этом должны быть соблюдены. Команда, которая мечтает выиграть чемпионский титул, постарается сохранить лидеров до конца сезона.

Александр Филиппов празднует гол. Фото: пресс-служба "Днепра-1"

Что намерен сделать "Днепр-1"

Лидер турнирной таблицы УПЛ не собирается продавать своих игроков в другие украинские клубы, хотя такие предложения у "Днепра-1" есть. В частности, "Полесье" заинтересовано в трансфере Александра Пихаленка. "Карпаты" хотели бы подписать Алексея Гуцуляка.

Угловой флажок на стадионе. Фото: пресс-служба "Днепра-1"

Однако "Днепр-1" не хочет продавать своих футболистов потенциальным конкурентам в борьбе за место в еврокубках или чемпионский титул. Если финансовая ситуация в клубе не ухудшится, то Юрий Максимов сохранит оптимальный состав как минимум до конца сезона. "Днепр-1" хочет пробиться в еврокубки, чтобы гарантировать себе выплаты от УЕФА.

После 15 туров УПЛ "Днепр-1" лидирует в турнирной таблице. "Кривбасс" идет на втором месте с отставанием в три очка. В ближайшем матче подопечные Юрия Максимова примут "Ворсклу". Матч пройдет в субботу, второго декабря.

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