Днепр-1 в матче с семью голами и красной карточкой победил Черноморец

Игроки "Днепра-1". Фото: "Днепр-1"

В рамках 15-го тура Украинской премьер-лиги "Днепр-1" сыграл с одесским "Черноморцем". Для хозяев этот матч был возможность удержаться на первом месте.

Победу одержал "Днепр-1" со счетом 5:2, сообщил портал Новини.LIVE.

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Хозяева поля первыми открыли счет. Уже на 16-й минуте забил Филипов. Правда, преимущество держалось всего 6 минут, поскольку Авагимян сравнял счет.

Однако тот же Авагимян на 26-й минуте стал антигероем матча, поскольку получил красную карточку за фол последней надежды, когда остановил фолом выход Пихаленка на ворота соперников.

Несмотря на большинство на поле "Днепр-1" снова вышел вперед только в начале второго тайма. Это Адамюк пробил почти с линии штрафной в дальний нижний угол ворот. Спустя еще 10 минут Леднев результативно завершил прострел Танчика.

"Черноморец" смог возродить интригу на 76-й минуте, когда Кузык обыграл Волынца.

Несмотря на усилия гостей, в концовке матча "Днепр-1" смог их добить. Сначала на 90-й минуте забил Танчик, а на 92-й Мирошниченко.

Благодаря победе "Днепр-1" вернулся на первую позицию в турнирной таблице.

"Днепр-1" — "Черноморец" — 5:2

Голы: Филиппов, 16, Адамюк, 49, Леднев, 59, Танчик, 90, Мирошниченко, 90+2 — Волынец, 22 (авт.), Кузык, 76

"Днепр-1": Волынец — Адамюк, Сваток, Сарапий, Мирошниченко — Бабенко (Горбунов, 90+3), Рубчинский — Гуцуляк (Маркос Андре, 90+3), Пихаленок (Витиньо, 78), Леднев (Кравец, 81) — Филиппов (Танчик, 46).

"Черноморец": Варакута — Путря, Васильев, Салюк, Брагару — Кузык, Шпорн (Бойчук, 89), Авагимян — Бадибанга, Иеде (Вакула, 86), Штогрин (Хадида, 89).

Предупреждение: Сарапий — Путря, Бадибанга, Штогрин

Удаление: Авагимян, 26 (грубое нарушение).

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