Дніпро-1 у матчі з сімома голами та червоною карткою переміг Чорноморець

Гравці "Дніпра-1". Фото: "Дніпро-1"

В рамках 15-го туру Української прем’єр-ліги "Дніпро-1" зіграв з одеським "Чорноморцем". Для господарів цей матч був можливістю втриматись на першому місці.

Перемогу здобув "Дніпро-1" з рахунком 5:2, повідомив портал Новини.LIVE.

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Господарі поля першими відкрили рахунок. Вже на 16-й хвилині забив Філіпов. Правда, перевага трималась всього 6 хв, оскільки Авагімян зрівняв рахунок.

Однак, той же Авагімян на 26-й хвилині став антигероєм матчу, оскільки отримав червону картку за фол останньої надії, коли зупинив фолом вихід Піхальонка на ворота суперників.

Попри більшість на полі "Дніпро-1" знову вийшов вперед лише на початку другого тайму. Це Адамюк пробив майже з лінії штрафного майданчику в дальній нижній кут воріт. Ще через 10 хвилин Лєднєв результативно завершив простріл Танчика.

"Чорноморець" зміг відродити інтригу на 76-й хвилині, коли Кузик переграв Волинця.

Попри зусилля гостей, в кінцівці матчі "Дніпро-1" зміг їх добити. Спершу на 90-й хвилині забив Танчик, а на 92-й Мірошниченко.

Завдяки перемозі "Дніпро-1" повернувся на першу позицію в турнірній таблиці.

"Дніпро-1" — "Чорноморець" — 5:2

Голи: Філіппов, 16, Адамюк, 49, Лєднєв, 59, Танчик, 90, Мірошніченко, 90+2 — Волинець, 22 (авт.), Кузик, 76

"Дніпро-1": Волинець — Адамюк, Сваток, Сарапій, Мірошніченко — Бабенко (Горбунов, 90+3), Рубчинський — Гуцуляк (Маркос Андре, 90+3), Піхальонок (Вітіньйо, 78), Лєднєв (Кравець, 81) — Філіппов (Танчик, 46).

"Чорноморець": Варакута — Путря, Васильєв, Салюк, Брагару — Кузик, Шпорн (Бойчук, 89), Авагімян — Бадібанга, Ієде (Вакула, 86), Штогрін (Хадіда, 89).

Попередження: Сарапій — Путря, Бадібанга, Штогрін

Видалення: Авагімян, 26 (грубе порушення).

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