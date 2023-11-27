Динамо виявляє інтерес до молодого таланту з Руха

Богдан Слюбік у матчі з "Динамо". Фото: "Рух"

Київське "Динамо" у зимове трансферне вікно може поповнитись гравцями з чемпіонату України. Одним із клубів, на який столичний клуб звернув увагу, став львівський "Рух".

Щодо персоналій, то "Динамо" цікавий захисник Богдан Слюбик, повідомив журналіст Володимир Звєров.

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"Динамо" цікавий Слюбик

За словами Звєрова, багато гравців львівської команди цікаві "Динамо" та "Шахтарю". При цьому особливо виділяється Слюбик, який у матчі 15 туру мало не забив киянам.

Зазначимо, що Слюбик виступає на позиції центрального захисника. Для "Руху" він незамінний гравець, який з перших хвилин розпочинав всі матчі й ще жодного разу не був замінений.

У цьому сезоні у Богдана два голи у 16 матчах. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює вартість українця у 500 тисяч євро.

Раніше в київському клубі замість Мірчі Луческу виконувачем обов'язків головного тренера став Олександр Шовковський. З "Сашо" кияни обіграли "Кривбас" (3:1) та "Рух" (0:1) із верхньої частини турнірної таблиці.

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