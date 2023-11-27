Динамо виявляє інтерес до молодого таланту з Руха
Київське "Динамо" у зимове трансферне вікно може поповнитись гравцями з чемпіонату України. Одним із клубів, на який столичний клуб звернув увагу, став львівський "Рух".
Щодо персоналій, то "Динамо" цікавий захисник Богдан Слюбик, повідомив журналіст Володимир Звєров.
"Динамо" цікавий Слюбик
За словами Звєрова, багато гравців львівської команди цікаві "Динамо" та "Шахтарю". При цьому особливо виділяється Слюбик, який у матчі 15 туру мало не забив киянам.
Зазначимо, що Слюбик виступає на позиції центрального захисника. Для "Руху" він незамінний гравець, який з перших хвилин розпочинав всі матчі й ще жодного разу не був замінений.
У цьому сезоні у Богдана два голи у 16 матчах. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює вартість українця у 500 тисяч євро.
Раніше в київському клубі замість Мірчі Луческу виконувачем обов'язків головного тренера став Олександр Шовковський. З "Сашо" кияни обіграли "Кривбас" (3:1) та "Рух" (0:1) із верхньої частини турнірної таблиці.
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