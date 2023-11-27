Динамо проявляет интерес к молодому таланту из Руха

Богдан Слюбик в матче с "Динамо". Фото: "Рух"

Киевское "Динамо" в зимнее трансферное окно может пополниться игроками из чемпионата Украины. Одним из клубов, на который столичный клуб обратил внимание, стал львовский "Рух".

Если касаться персоналий, то "Динамо" интересен защитник Богдан Слюбик, сообщил журналист Владимир Зверов.

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"Динамо" интересен Слюбик

По словам Зверова, многие игроки львовской команды интересны "Динамо" и "Шахтеру". При этом особенно выделяется Слюбик, который в матче 15-го тура чуть не забил киевлянам.

Отметим, что Слюбик выступает на позиции центрального защитника. Для "Руха" он незаменимый игрок, который с первых минут начинал матчи и еще ни разу не был заменен.

В нынешнем сезоне у Богдана два гола в 16 матчах. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает стоимость украинца в 500 тысяч евро.

Ранее в киевском клубе вместо ушедшего Мирчи Луческу исполняющим обязанности главного тренера стал Александр Шовковский. С "Сашо" киевляне обыграли "Кривбасс" (3:1) и "Рух" (0:1) из верхней части турнирной таблицы.

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