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Довбик может не сыграть с Барселоной — когда украинец вернется на поле

28 ноября 2023 10:05
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Довбик может не сыграть с Барселоной — когда украинец вернется на поле
Артем Довбик на тренировке. Фото: instagram.com/gironafc/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Каталонская "Жирона" сыграла вничью с "Атлетиком" из Бильбао в рамках 14-го тура чемпионата Испании по футболу. Виктор Цыганков забил гол, а Артем Довбик так и не вышел на поле.

Форвард сборной Украины получил повреждение перед игрой, сообщает Mundo Deportivo

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За последние месяцы Артем Довбик стал игроком основного состава "Жироны" и одним из лидеров команды. В нынешнем сезоне украинец забил семь голов и сделал четыре результативные передачи. 

Артем Довбик
Артем Довбик в матче за "Жирону". Фото: instagram.com/gironafc/

Довбик получил травму 

Однако незадолго до матча с "Атлетиком" украинский форвард травмировался на тренировке "Жироны". Речь идет о повреждение икроножной мышцы, но клуб пока официально не подтвердил эту информацию. 

Если опасения по поводу травмы Довбика подтвердятся, это будет означать, что он пропустит от трех до четырех недель. Тренерский штаб "Жироны" не будет форсировать возвращение Артема на поле, поскольку раннее восстановление может привести к рецидивам — такое часто бывает при мышечных травмах. 

В ближайшие недели "Жирона" сыграет с "Валенсией" (2 декабря), "Барселоной" (10 декабря) и "Алавесом" (18 декабря) в Ла Лиге, а также с "Ориуэлой" (7 декабря) во втором раунде Кубка Испании. 

Напомним, "Челси" продаст Мудрика, Мадуэке и Чалобу ради трансфера Осимхена. 

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Гол Цыганкова и отсутствие Довбика не помогли "Жироне" выиграть у "Атлетика" — видео. 

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