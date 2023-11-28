Довбик може не зіграти з Барселоною — коли українець повернеться на поле

Артем Довбик на тренуванні. Фото: instagram.com/gironafc/

Каталонська "Жирона" зіграла внічию з "Атлетиком" із Більбао в рамках 14-го туру чемпіонату Іспанії з футболу. Віктор Циганков забив гол, а Артем Довбик не вийшов на поле.

Форвард збірної України зазнав пошкодження перед грою, повідомляє Mundo Deportivo.

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За останні місяці Артем Довбик став гравцем основного складу "Жирони" та одним із лідерів команди. Нинішнього сезону українець забив сім голів і зробив чотири результативні передачі.

Артем Довбик у матчі за "Жирону". Фото: instagram.com/gironafc/

Довбик отримав травму

Проте незадовго до матчу з "Атлетиком" український форвард травмувався на тренуванні "Жирони". Йдеться про пошкодження литкового м'яза, але клуб поки що офіційно не підтвердив цю інформацію.

Якщо побоювання щодо травми Довбика підтвердяться, це означатиме, що він пропустить від трьох до чотирьох тижнів. Тренерський штаб "Жирони" не форсуватиме повернення Артема на поле, оскільки раннє відновлення може призвести до рецидивів — таке часто буває при м'язових травмах.

Найближчими тижнями "Жирона" зіграє з "Валенсією" (2 грудня), "Барселоною" (10 грудня) та "Алавесом" (18 грудня) у Ла-Лізі, а також з "Оріуелою" (7 грудня) у другому раунді Кубка Іспанії.

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