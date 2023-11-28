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Дніпро-1 запровадив несподівану заборону, щоб стати чемпіоном України

28 листопада 2023 11:12
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Дніпро-1 запровадив несподівану заборону, щоб стати чемпіоном України
Підопічні Юрія Максимова перед матчем Фото: пресслужба "Дніпра-1"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

"Дніпро-1" переміг "Чорноморець" у рамках 15-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) та зробив ще один впевнений крок на шляху до чемпіонського титулу. У клубі було введено заборону, яка підтверджує амбіції команди Юрія Максимова.

Йдеться про продаж футболістів до інших клубів, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на журналіста Ігоря Циганика.

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Український "Дніпро-1" готовий продати кількох футболістів основного складу. Однак є низка умов, які при цьому мають бути дотримані. Команда, яка мріє виграти чемпіонський титул, намагатиметься зберегти лідерів до кінця сезону.

Олександр Філіппов
Олександр Філіппов святкує гол. Фото: пресслужба "Дніпра-1"

Що має намір зробити "Дніпро-1"

Лідер турнірної таблиці УПЛ не збирається продавати своїх гравців до інших українських клубів, хоча такі пропозиції у "Дніпра-1" є. Зокрема, "Полісся" зацікавлене у трансфері Олександра Піхальонка. "Карпати" хотіли б підписати Олексія Гуцуляка.

Дніпро-1
Кутовий прапорець на стадіоні. Фото: пресслужба "Дніпра-1"

Проте "Дніпро-1" не хоче продавати своїх футболістів потенційним конкурентам у боротьбі за місце у єврокубках чи чемпіонський титул. Якщо фінансова ситуація у клубі не погіршиться, то Юрій Максимов збереже оптимальний склад як мінімум до кінця сезону. "Дніпро-1" хоче пробитися до єврокубків, щоб гарантувати собі виплати від УЄФА.

Після 15 турів УПЛ "Дніпро-1" лідирує у турнірній таблиці. "Кривбас" йде на другому місці з відставанням у три очки. У найближчому матчі підопічні Юрія Максимова приймуть "Ворсклу". Матч пройде у суботу, другого грудня.

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