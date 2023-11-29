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Забарный заинтересовал известный итальянский клуб и может покинуть Борнмут уже в январе

29 ноября 2023 10:47
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Забарный заинтересовал известный итальянский клуб и может покинуть Борнмут уже в январе
Илья Забарный в матче против "Ливерпуля". Фото: REUTERS/Peter Nicholls
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Защитник сборной Украины и английского "Борнмута" Илья Забарный получит шанс проявить себя в более сильном футбольном клубе. Им интересуется представитель итальянской Серии А. 

"Борнмут" получит предложение по своему игроку в ближайшие недели, сообщает Tutto Mercato

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Илья Забарный стал одним из лидеров "Борнмута" в сезоне 2023/2024. Украинский футболист сыграл за команду Андони Ираолы 15 матчей во всех турнирах. Тренер хвалит 21-летнего игрока, а болельщики уверены, что Забарный помогает команде не упасть в зону вылета турнирной таблицы английской Премьер-лиги. 

Илья Забарный
Забарный борется с Салахом. Фото: REUTERS/Peter Nicholls

Интерес к Забарному из Италии 

Успехи украинского футболиста не остались незамеченными. За его прогрессом наблюдают сразу несколько клубов. Месяц назад британские журналисты сообщали, что игра Ильи Забарного нравится главному тренеру "Ливерпуля" Юргену Клоппу, однако "красные" пока не собираются покупать украинского защитника. 

Зато это может сделать итальянский "Милан". Тренерский штаб "россонери" хочет исправить проблемы в обороне. При этом итальянцы не готовы тратить большие деньги на приобретение нового футболиста. 

Забарный впечатлил "Милан" во время матчей за сборную Украины в отборе на Евро-2024. "Россонери" хотят уже в январе 2024 года предложить "Борнмуту" арендовать украинца с правом выкупа его контракта. 

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