Лунин получит новый шанс в основе мадридского Реала

Партнеры по "Реалу" благодарят Лунина за игру. Фото: instagram.com/realmadrid/

Мадридский "Реал" примет итальянский "Наполи" в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Карло Анчелотти может выпустить на поле в этой игре Андрея Лунина.

Украинец не подводит "королевский клуб" в последних матчах, напоминает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт "Реала".

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Андрей Лунин на тренировке. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Новый шанс для Лунина

Карло Анчелотти выпускает Андрея Лунина на поле только в случае, если травмированы Тибо Куртуа и Кепа. Несмотря на успешную игру и хорошую статистику украинца, итальянский наставник не спешит переводить его в статус основного голкипера.

Заявка "Реала" на матч с "Наполи". Скриншот

Но в игре с действующими чемпионами Италии у Анчелотти просто не будет другого выбора. Наставник "Реала" может себе позволить потерю основного вратаря, поскольку испанцы уже решили вопрос о выходе в плей-офф Лиги чемпионов. Они возглавляют свой квартет с 12 очками в активе. У "Наполи" семь баллов, итальянской команде необходимо побеждать.

Матч "Реал" — "Наполи" состоится в среду, 29 ноября, в 21:00 по киевскому времени.

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