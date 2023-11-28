Лунин получит новый шанс в основе мадридского Реала
Мадридский "Реал" примет итальянский "Наполи" в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Карло Анчелотти может выпустить на поле в этой игре Андрея Лунина.
Украинец не подводит "королевский клуб" в последних матчах, напоминает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт "Реала".
Основной голкипер мадридского "Реала" Кепа Аррисабалага так и не успел выздороветь до матча Лиги чемпионов с "Наполи". Это означает, что ворота "бланкос" снова будет защищать футболист сборной Украины.
Новый шанс для Лунина
Карло Анчелотти выпускает Андрея Лунина на поле только в случае, если травмированы Тибо Куртуа и Кепа. Несмотря на успешную игру и хорошую статистику украинца, итальянский наставник не спешит переводить его в статус основного голкипера.
Но в игре с действующими чемпионами Италии у Анчелотти просто не будет другого выбора. Наставник "Реала" может себе позволить потерю основного вратаря, поскольку испанцы уже решили вопрос о выходе в плей-офф Лиги чемпионов. Они возглавляют свой квартет с 12 очками в активе. У "Наполи" семь баллов, итальянской команде необходимо побеждать.
Матч "Реал" — "Наполи" состоится в среду, 29 ноября, в 21:00 по киевскому времени.
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