Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Жена Цыганкова привела маленького сына на матч Жироны arrow

Жена Цыганкова привела маленького сына на матч Жироны

28 ноября 2023 11:49
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Жена Цыганкова привела маленького сына на матч Жироны
Виктор Цыганков на тренировке сборной Украины. Фото: instagram.com/gironafc/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Виктор Цыганков забил гол в ворота "Атлетика" из Бильбао и помог "Жироне" сыграть вничью в матче 15-го тура испанской Ла Лиги. Украинский полузащитник отпраздновал успех характерным жестом, который был посвящен его семье. 

Романа и Леон Цыганковы наблюдали за игрой с трибуны стадиона "Монтиливи", сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram-аккаунт жены Виктора Цыганкова. 

Читайте также:

Незадолго до матча с "Атлетиком" каталонская "Жирона" потеряла основного форварда Артема Довбика. Однако другой украинец — Виктор Цыганков — вышел в этом матче на поле с удвоенной мотивацией. За его игрой наблюдали жена и сын, который впервые посетил футбольный стадион. 

Романа и Леон Цыганковы
Романа и Леон Цыганковы. Фото: instagram.com/manaromana8/

Романа и Леон Цыганковы на трибуне 

Виктор Цыганков открыл счет на 55-й минуте в матче против "Атлетика". Украинец отпраздновал свой третий мяч в сезоне жестом соски во рту у младенца. Этот гол Виктор посвятил своей семье, которая наблюдала за его игрой со стадиона. 

После матча Романа Цыганкова опубликовала фото из ложи арены "Монтиливи". На снимке девушка держит на руках маленького Леона, который умиротворенно спит. Ребенок одет в футболку "Жироны". "Время летит так быстро", — подписала фотографию Романа Цыганкова. 

Виктор и Романа узаконили свои отношения 26 июня 2022 года. Уже 21 марта 2023 года у пары родился сын Леон. 

Напомним, "Челси" продаст Мудрика, Мадуэке и Чалобу ради трансфера Осимхена. 

Довбик может не сыграть с "Барселоной" — когда украинец вернется на поле. 

"Бенфика" продаст Трубина — украинцем интересуются два известных клуба. 

Карьера Шапаренко оказалась под угрозой — врач назвал причину. 

Футболистов сборной России обвиняют в государственной измене

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

08:41 Время популярных решений прошло — Маляр прокомментировала мобилизацию в Украине

06:41 В Украине рухнули цены на бензин — сколько сегодня стоит 1 л горючего на АЗС

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг черных металлов в конце ноября

Актуальное по теме