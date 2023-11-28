Жена Цыганкова привела маленького сына на матч Жироны

Виктор Цыганков на тренировке сборной Украины. Фото: instagram.com/gironafc/

Виктор Цыганков забил гол в ворота "Атлетика" из Бильбао и помог "Жироне" сыграть вничью в матче 15-го тура испанской Ла Лиги. Украинский полузащитник отпраздновал успех характерным жестом, который был посвящен его семье.

Романа и Леон Цыганковы наблюдали за игрой с трибуны стадиона "Монтиливи", сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram-аккаунт жены Виктора Цыганкова.

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Незадолго до матча с "Атлетиком" каталонская "Жирона" потеряла основного форварда Артема Довбика. Однако другой украинец — Виктор Цыганков — вышел в этом матче на поле с удвоенной мотивацией. За его игрой наблюдали жена и сын, который впервые посетил футбольный стадион.

Романа и Леон Цыганковы. Фото: instagram.com/manaromana8/

Романа и Леон Цыганковы на трибуне

Виктор Цыганков открыл счет на 55-й минуте в матче против "Атлетика". Украинец отпраздновал свой третий мяч в сезоне жестом соски во рту у младенца. Этот гол Виктор посвятил своей семье, которая наблюдала за его игрой со стадиона.

После матча Романа Цыганкова опубликовала фото из ложи арены "Монтиливи". На снимке девушка держит на руках маленького Леона, который умиротворенно спит. Ребенок одет в футболку "Жироны". "Время летит так быстро", — подписала фотографию Романа Цыганкова.

Виктор и Романа узаконили свои отношения 26 июня 2022 года. Уже 21 марта 2023 года у пары родился сын Леон.

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