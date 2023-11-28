Дружина Циганкова привела маленького сина на матч Жирони

Віктор Циганков під час тренування збірної України. Фото: instagram.com/gironafc/

Віктор Циганков забив гол у ворота "Атлетика" з Більбао та допоміг "Жироні" зіграти внічию у матчі 15-го туру іспанської Ла-Ліги. Український півзахисник відсвяткував успіх характерним жестом, присвяченим його родині.

Романа та Леон Циганков спостерігали за грою з трибуни стадіону "Монтіліві", повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Instagram-аккаунт дружини Віктора Циганкова.

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Незадовго до матчу з "Атлетиком" каталонська "Жирона" втратила основного форварда Артема Довбика. Однак інший українець Віктор Циганков вийшов у цьому матчі на поле з подвоєною мотивацією. За його грою спостерігали дружина та син, який уперше відвідав футбольний стадіон.

Романа та Леон Циганкови. Фото: instagram.com/manaromana8/

Романа та Леон Циганкови на трибуні

Віктор Циганков відкрив рахунок на 55-й хвилині у матчі проти "Атлетіка". Українець відсвяткував свій третій м'яч у сезоні жестом соски у роті немовляти. Цей гол Віктор присвятив сім'ї, яка спостерігала за його грою зі стадіону.

Після матчу Романа Циганкова опублікувала фото із ложі арени "Монтіліві". На знімку дівчина тримає на руках маленького Леона, який умиротворено спить. Дитина одягнена у футболку "Жирони". "Час спливає так швидко", — підписала фотографію Романа Циганкова.

Віктор та Романа узаконили свої стосунки 26 червня 2022 року. Вже 21 березня 2023 року у пари народився син Леон.

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