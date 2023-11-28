Анчелотти может уйти из Реала ради приглашения из АПЛ

Карло Анчелотти во время матча против "Кадиса". Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo

Мадридский "Реал" предложил Карло Анчелотти продлить контракт с клубом. Стороны уже ведут переговоры, однако у "королевского клуба" появился неожиданный конкурент.

"Манчестер Юнайтед" собирается сделать итальянскому специалисту предложение о работе, сообщает TeamTalk.

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Контракт Карло Анчелотти с мадридским "Реалом" истекает в конце нынешнего сезона. Руководство "бланкос" приняло решение предложить 64-летнему тренеру продлить соглашение. Он не против остаться на "Сантьяго Бернабеу", однако в ситуацию решил вмешаться "Манчестер Юнайтед".

Карло Анчелотти уходит с поля. Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo

Возвращение Анчелотти в Англию

"Красные дьяволы" заинтересованы в приглашении итальянского специалиста. В "МЮ" верят в то, что Карло Анчелотти сумеет наладить игру команды, которая проводит очередной невыразительный сезон. В английском клубе больше не верят в Эрика Тен Хага и активно работают над приглашением нового наставника.

Согласно информации испанских журналистов, руководство "Юнайтед" уже сделало приглашение итальянцу. Он уже подписал предварительный контракт с "Реалом", однако предложение английского клуба является более выгодным. Тренер взял паузу на раздумия.

Карло Анчелотти уже работал в Англии, но еще не тренировал "Манчестер Юнайтед". Он сотрудничал с "Челси", и "Эвертоном", выиграл чемпионат и Кубок Англии.

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