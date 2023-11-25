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Гризманн прокомментировал слухи о трансфере в Манчестер Юнайтед

25 ноября 2023 13:35
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Гризманн прокомментировал слухи о трансфере в Манчестер Юнайтед
Гризманн и Мбаппе празднуют гол. Фото: REUTERS/Claudia Greco
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Футболист сборной Франции Антуан Гризманн стал одним из кандидатов на переход в английский "Манчестер Юнайтед". Лидер мадридского "Атлетико" вошел в список игроков, которых "красные дьяволы" попытаются пригласить на "Олд Траффорд". 

Гризманн честно ответил на вопрос о переходе в "МЮ" в интервью Marca

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После возвращения в "Атлетико" из "Барселоны" Антуан Гризманн стал лидером мадридской команды. Главный тренер "матрасников" Диего Симеоне после каждого матча хвалит французского футболиста. Не удивительно, что результативным игроком заинтересовали и другие клубы. 

Гризманн рассказал о целях в "Атлетико" 

Согласно информации британских спортивных журналистов, "Манчестер Юнайтед" готовит запрос в "Атлетико" по поводу перехода Антуана Гризманна. Однако сам футболист не заинтересован в таком трансфере. Его контракт с "матрасниками" действует до лета 2026 года, и француз хочет задержаться в Мадриде как можно дольше. 

Антуан Гризманн
Антуан Гризманн благодарит болельщиков. Фото: REUTERS/Louisa Gouliamaki

"У меня есть мотивация стать кем-то важным в "Атлетико", стать легендой этого клуба. Я знаю, что мне нужно это заслужить. Сейчас у меня много целей. Прежде всего это Лига чемпионов. Я никогда ее не выигрывал и очень хочу завоевать этот трофей. Необходимо много работать, чтобы подарить болельщикам этот праздник", — заявил Антуан Гризманн.

В сезоне 2023/2024 француз сыграл за "Атлетико" 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 голов и сделал одну результативную передачу. 

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